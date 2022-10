Portem unes setmanes de rodatge en el nou curs escolar i ja li tenim el ritme agafat als nous horaris, i a totes les novetats que ens ha portat. Els nostres fills i filles han començat un nou curs i amb ell potser també han començat a portar feines per fer a casa, llibres per llegir, algun treball en grup o potser han començat a haver d’estudiar per fer exàmens. Com els podem acompanyar nosaltres? Quin ha de ser el nostre paper en acompanyar als nostres fills i filles en les seves tasques escolars?

Clara Puigventós t'explica les claus per fer un bon acompanyament escolar al primer programa de la segona temporada del podcast Retalls d'Educació. Recorda que pots recuperar tots els programes a Ivoox o a Spotify.