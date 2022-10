El món digital ha proporcionat als joves innombrables oportunitats que els seus pares mai van arribar a experimentar. Els va ajudar a mantenir-se en contacte amb els seus amics durant el confinament de 2020 i, ara que tot està retornant a la normalitat prepandèmica, els principals avantatges de l'esfera digital continuen totalment intactes. Però aquest món digital també exposa els joves a perills als que els seus pares mai van haver de fer front.

Per exemple, en els últims anys s'ha produït un augment alarmant dels casos de 'sextorsió', inclosos els dirigits als adolescents. L'any 2021, l'FBI va afirmar haver registrat més de 16.000 denúncies només en els primers set mesos de l'any.

Els pares cal que siguin conscients dels riscos als que s'enfronten els seus fills a Internet i poden prendre nota d'aquests consells de bones pràctiques per a mitigar-los:

Què és la 'sextorsió'?

Com el seu nom indica, la 'sextorsió' és un tipus de xantatge en el qual una persona enganya o coacciona a la víctima perquè comparteixi imatges o vídeos sexualment explícits de si mateixa i després l'amenaça en publicar el material tret que la víctima li pagui o accedeixi a enviar més fotos o vídeos d'aquest tipus.

És realment preocupant que els nens i els adolescents siguin cada vegada més l'objectiu dels atacs de 'sextorsió': són més innocents i, per tant, més fàcils d'enganyar.

D'altra banda, es tracta d'una amenaça que pot estar dirigida a tots dos sexes. Tot i que existeixen molts exemples d'extorsionistas que es dirigeixen exclusivament a les dones, l'FBI també ha advertit recentment d'un fort augment dels incidents d'extorsió sexual dirigits a homes adolescents.

Quin és l'impacte de la 'sextorsió'?

La possibilitat que es difonguin imatges o vídeos explícits entre amics i familiars pot causar un greu trauma emocional i mental a les víctimes. Els nens o joves atrapats en aquesta mena d'atacs acostumen a estar massa avergonyits o espantats per buscar l'ajuda dels seus amics, pares o professors. Poden fins i tot arribar a accedir a les peticions de l'extorsionador per evitar que més imatges comprometedores acabin publicant-se.

Com puc protegir els meus fills de la 'sextorsió'?

Aquests incidents i les seves possibles conseqüències horroritzen la majoria dels pares. Però, per molt temptador que sigui intentar restringir l'ús d'Internet o l'accés a determinats llocs web o aplicacions, crear un ambient d'honestedat i confiança a casa serà molt més eficaç a llarg termini.

Per això, els pares han d'entendre primer els perills i després compartir la seva visió sense jutjar als seus fills. La comunicació bidireccional és essencial en aquest sentit. Els joves han de sentir que poden acudir als seus pares a la recerca d'ajuda si es veuen embolicats en un cas d'extorsió sexual.

En el cas que el teu fill hagi estat víctima d'un cas de 'sextorsió', ESET, companyia experta en ciberseguretat, proposa una sèrie de consells o bones pràctiques per a pal·liar les seves possibles conseqüències:

Finalitza tota comunicació amb l'extorsionador.

No li paguis res.

Guarda totes les proves possibles, incloent-hi captures de pantalla dels missatges o imatges guardades.

Denúncia a la policia i a la plataforma en línia o xarxa social corresponent.

La prevenció és la millor cura

Tot i que la major part de les amenaces de 'sextorsió' es basen en l'enginyeria social i no en el robatori d'informació, val la pena prendre mesures per a mitigar l'amenaça d'ambdues. Per ajudar a protegir els teus fills, parla amb ells sobre el perill i sobre les senzilles mesures que poden dur a terme per a mantenir-se allunyats d'ell. Entre elles es troben aspectes bàsics com: