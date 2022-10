Els sindicats exigeixen a Educació més concreció i noves propostes per revertir les retallades i amenacen de mobilitzar-se a partir del gener si no veuen avenços significatius. Així ho han expressat en una atenció als mitjans de comunicació després de mantenir una comissió de treball amb el Departament d'Educació en què, asseguren, no han rebut cap proposta concreta. Per la seva banda, el Departament argumenta que les comissions de treball no són l'espai de negociació i s'emplacen amb les organitzacions sindicals a parlar-ne en la Mesa sectorial del 14 de novembre. A més, la conselleria nega que no hi hagi avenços i posa com a exemple les mesures ja acordades.

En paral·lel a la reunió, els sindicats s'han concentrat des de les 10.30 davant del Departament per queixar-se que la Generalitat no està complint, diuen, el seu compromís de negociació amb les organitzacions sindicals. Es tracta de la primera de les mobilitzacions anunciades la setmana passada per visibilitzar que la negociació per la recuperació de les retallades no avança. La concentració era unitària i, per tant, l'han convocat USTEC-STEs, CCOO, Intersindical-CSC, Professors de Secundària (aspepc·sps), UGT, CGT i USOC. Els representants sindicals han recordat que en l'acord signat al setembre -pel qual es recupera l'horari lectiu previ a les retallades per als docents tant de primària com de secundària- van pactar també donar-se el primer trimestre de marge per continuar negociant la resta de punts que els van portar a les vagues del curs passat. Per això, han advertit que si a finals de desembre, quan s'esgoti el primer trimestre, no hi ha avenços tornaran a sortir al carrer.