Actualment hi ha 1.372 dotacions d'aules d'acollida als centres educatius catalans que atenen als alumnes nouvinguts entre tercer de primària i quart d'ESO. Aquesta xifra suposa 432 aules més que les que hi havia el curs passat (940) i és el màxim històric fins ara. La consellera d'Educació, Anna Simó, ha explicat que a principis de curs n'hi havia 1.171 autoritzades i que aquest febrer se n'han posat en marxa gairebé 200 més. Ha afegit però que hi ha 31.000 alumnes nouvinguts entre aquestes edats i ha reconegut que calen més recursos per posar en marxa més aules. Simó ha explicat també que es posarà en marxa un pla pilot per establir un mínim d'una zona educativa per servei territorial.

Simó ha donat aquestes explicacions durant una compareixença en comissió parlamentària per retre comptes del compliment dels compromisos establerts en el ple monogràfic d'educació que es va fer al juliol. Segons la titular d'Educació, s'ha complert amb un 50% dels compromisos adquirits en un 25% més les propostes ja estan engegades. Sobre les aules d'acollida, Simó ha fet també un balanç de la prova pilot d'aules d'acollida accelerada que s'han posat en marxa aquest curs a Barcelona. Enguany hi ha matriculats 134 alumnes en vuit instituts de la ciutat. Del total, s'han presentat a la prova de català 127 alumnes, 122 dels quals han fet la prova complerta del nivell A1 i un 88% l'han superat. Simó ha explicat que estan treballant per valorar com es pot desplegar aquest model a la resta de serveis territorials a partir del curs vinent. D'altra banda, ha avançat que a partir del curs vinent s'impulsaran les zones educatives, recollides a la Llei d'educació de Catalunya (LEC) però que no s'havien desplegat. Entre el 2008 i el 2011 es va fer un pla pilot de 27 zones educatives però no es va completar. Ara, el nou pla pilot s'iniciarà amb un mínim d'una zona i un màxim de dues per cada servei territorial d'Educació. Així, en total n'hi haurà un mínim de 12 i un màxim de 24 arreu de Catalunya. La consellera ha defensat que aquesta zonificació ha de permetre treballar millor en el combat contra la segregació escolar, l'absentisme, l'abandonament prematur i els resultats educatius. Lluita contra l'abandonament i millora dels resultats La titular d'Educació ha explicat també que es continua treballant en el pla de xoc contra l'abandonament escolar. Ha concretat que aquest comptarà amb 10 estratègies i que la previsió és que es pugui posar en marxa el curs vinent. Aquestes estratègies aborden temes com l'educació inclusiva, l'FP, el treball en xarxa, la millora de l'orientació educativa o la lluita contra la segregació, entre d'altres. D'altra banda, ha recordat que aquest febrer s'iniciarà el programa de millora de la comprensió lectora amb l'orientació i capacitació de 200 centres que s'integraran en una xarxa a través de la qual es volen escalar les millors propostes. L'objectiu és acompanyar 600 centres en tres anys. En l'àmbit de les matemàtiques, s'han posat en marxa iniciatives com l'augment de les places de formació, la reactivació de programes, nous recursos per als centres i es treballa en un projecte per als centres amb més marge de millora en aquesta àrea. Més enllà dels resultats educatius, Simó ha explicat també que es treballa amb els departaments de Salut i Drets Socials per posar en marxa una línia d'ajuts que permeti contractar personal de suport per poder oferir el servei 0-3 a alumnes amb necessitats de suport. Demana suport per aprovar els pressupostos Durant la seva compareixença la consellera ha reiterat en diverses ocasions que per tal de poder aplicar les mesures i treballar en les necessitats del sistema educatiu fan falta més recursos. Per això, ha demanat als grups parlamentaris el seu suport per tirar endavant els pressupostos del 2024.