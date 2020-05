Protecció Civil dona per finalitzat l'episodi de precipitacions intenses

Protecció Civil ha donat per acabat l'episodi de precipitacions intenses i ha tancat l'alerta del pla Inuncat. Tot i això, el pla ha quedat en prealerta perquè encara s'esperen pluges fins a la mitjanit, sobretot a Tarragona i a les Terres de l'Ebre. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades per incidències aquesta tarda, la majoria des del Garraf i l'Alt Penedès. D'altra banda, entre les 14 hores i les 19 els Bombers han atès 32 serveis relacionats amb la pluja, cap de greu i la majoria per acumulacions d'aigua, sanejaments i arbres caiguts. Per regions d'emergència, 18 actuacions han estat a la zona metropolitana sud, 7 a la metropolitana nord, 3 a la centre, 2 a Lleida, 1 a Girona i 1 a Tarragona.



Segons el Servei Meteorològic de Catalunya aquesta tarda s'han registrat pluges intenses per sobre dels 20 l/m2 en 30 minuts a Vallirana (29,8 l/m2), Sabadell – Parc Agrari (25,9 m/l2), Prats de Lluçanès (21 l/m2) i Montserrat (20,1 l/m2). També hi ha hagut calamarsades intenses com la de la Granada (Alt Penedès).











Caiguda d'una façana a Boldú

Un servei destacat que han fet els Bombers aquesta tarda ha estat a Boldú, a la Fuliola, on ha caigut la façana de paret d'una casa de planta baixa i dos pisos. L'immoble afectat estava deshabitat i no hi ha hagut cap persona ferida, però com a mesura preventiva s'han desallotjat els veïns de la casa del costat.També s'ha abalisat l zona perquè no hi pugui accedir ningú i està previst que una màquina retroexcavadora retiri la runa. Ha estat a les 5 de la tarda i els Bombers han activat 5 dotacions