Divendres hi haurà predomini de l'ambient assolellat, tot i alguns núvols al nord de la costa central i al sud de la Costa Brava que durant matinada i a la tarda no es descarta que deixin algun ruixat aïllat. A més, al matí hi haurà alguns estrats al vessant nord del Pirineu i a l'interior.

La temperatura serà similar a la de dijous però amb un lleu descens, per altra banda es preveu que en el cap de setmana hi predomini el sol i la temperatura s'enfili uns graus, sobretot al migdia.