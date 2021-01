La neu es comença a deixar veure a la Catalunya Central

La neu s'ha començat a deixar veure aquest matí des de quarts de 7 en zones del sud del Bages, i amb una mica més de força al nord del Vallès Oriental com per exemple Vacarisses. Dos dels municipis on s'han pogut veure flocs que han empolsinat tímidament els vehicles sense arribar a quallar encara al terra ha estat per exemple a Sant Vicenç de Castellet, Castellbell i el Vilar i a Monistrol de Montserrat.





Bon dia! Avui #Montserrat s'ha llevat amb una mica de neu ?? pic.twitter.com/wh6rRuGVg5 — PN Montserrat (@PNMontserrat) January 7, 2021

Elsalerten que aquest dijous s'iniciarà un episodi de nevades a cotes baixes que començarà pel sud, sobretot durant la tarda i al vespre a les Terres de l'Ebre, al Camp de Tarragona i a les comarques del sud de Lleida a partir dels 200 o 300 metres, tot i que, puntualment podria arribar a nevar a nivell de mar. A la resta, el cel estarà tapat i l'ambient continuarà molt fred.tindrem una treva i no serà fins a últimes hores del dia que tornarà a nevar al sud del país, també a partir d'aquests 200/300 metres.Sembla que seràquan arribaràde l'episodi a l'interior per sobre dels 200 o 400 metres, però les cotes de neu seran molt variables en funció del lloc i l'hora. Ara per ara, sembla que la línia de la costa quedaria al marge d'aquesta nevada que podria deixar gruixos importants a les comarques interiors de TarragonaPer tot plegat, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avisos per neu a moltes comarques i Protecció Civil té el pla NEUCAT en fase de prealerta.