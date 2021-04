El temporal deixa neu a punts alts del Berguedà i del Moianès

El front que aquest divendres està creuant Catalunya ha complert amb les previsions i ha deixat nevades -algunes d'elles de força intensitat- a les cotes altes de les comarques centrals. Passades les 20 h, i segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), les precipitacions afectaven tot el Principat, però es concentraven sobretot a l'àmbit de Regió7. Localment eren d'intensitat moderada i en forma de neu per sobre dels 700-800 metres.



A Berga, la neu s'ha deixat veure de forma testimonial a la zona alta de la ciutat, a partir dels 800 metres, on segons el SMC s'hi ha acumulat 1 cm, mentre que al voltant dels 700 metres hi han hagut ruixats d'aiguaneu. També ha quedat emblanquinat el Santuari de Queralt, a uns 1.200 metres d'altitud.



A Moià, la temperatura a les 20 h era de 3 ºC i la precipitació era en forma d'aigua, segons MeteoMoià. A punts més alts del Moianès, però, sí que nevava de forma alegre, com mostra la següent piulada de Sant Cugat de Gavadons (Collsuspina, 1.000 metres). Els altres missatges mostren escenes compartides pels usuaris de Twitter amb imatges de Moià i Berga.





Berga, cota 800m, en poca estona ha quedat blanc. Abaix a cota 700m tenim 3°C pic.twitter.com/GgaB6TC8bU — meteoberga (@agreB1) April 16, 2021