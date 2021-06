L’eclipsi de sol d’aquest dijous, 10 de juny, que en algunes zones del planeta ha sigut anular, s’ha vist a Espanya com a parcial. S’ha iniciat a l’oceà Atlàntic, a una latitud de 23º, i ha acabat al sud-est de Kumul, a la regió autònoma de Sinkiang (Xina). L’eclipsi ha començat a les 10.56 h i ha finalitzat a les 12.35 h. El punt àlgid s’ha produït a les 11.43 h.

La fase d’anularitat de l’eclipsi s’ha iniciat al nord de Thunder Bay (Canadà), ha travessat el Canadà per les províncies d’Ontario i Quebec, continuant per les illes de Baffin i Ellesmere, al territori autònom de Nunavut; s’ha endinsat al nord de Groenlàndia, ha creuat l’Àrtic i, finalment, s’ha internat a Rússia pel districte federal del Llunyà Orient. L’eclipsi ha acabat a l’est de Seimtxan (Rússia).

A Espanya, l’eclipsi s’ha vist com a parcial. Ha tingut una magnitud (fracció del diàmetre solar ocultat per la Lluna) de 0,2 a la costa nord-oest (la Corunya), entorn de 0,1 a l’interior i nord-est de la Península, i al voltant de 0,02 o una mica més al sud-est, a les illes Balears i a les Illes Canàries.

¿Què és un eclipsi solar?

Un eclipsi de Sol és el fenomen pel qual la llum del Sol és totalment o parcialment ocultada en interposar-se un astre entre el Sol i l’observador. Als eclipsis de Sol vistos des de la Terra, l’astre que oculta el Sol és la Lluna.

Des del punt de vista de l’observador, els eclipsis de Sol es classifiquen en: totals, anulars i parcials. Aquest observador dirà que ha vist un eclipsi total quan veu la Lluna cobrir enterament el disc del Sol. No obstant això, un altre observador situat centenars de quilòmetres més al nord o més al sud que el primer veurà la Lluna cobrir només una part del Sol, de manera que per a ell l’eclipsi serà parcial. Hi ha ocasions en què la Lluna no arriba a cobrir enterament el Sol des de cap punt de la Terra, per això per a tots els observadors l’eclipsi és parcial.

Un altre tipus comú d’eclipsis és l’eclipsi anular. Aquests es donen quan l’observador veu que el disc de la Lluna no arriba a cobrir el disc del Sol, encara que els seus centres estiguin ben alineats. Això és a causa que la Lluna es troba aquell dia més lluny de la Terra que en el cas d’un eclipsi total, de manera que el seu disc es veu més petit que el del Sol. En aquest cas s’observa un anell brillant envoltant el disc lunar.

Pròxims eclipsis solars visibles a Espanya

L’últim eclipsi solar visible com a parcial a Espanya va tenir lloc el 21 d’agost del 2017, si bé en males condicions, al produir-se a la posta de sol. El següent es veurà el 25 d’octubre del 2022, al nord-est de la Península i illes Balears. El pròxim eclipsi solar visible com a total a Espanya tindrà lloc el 12 d’agost del 2026, seguit d’un altre el 2 d’agost de l’any següent. Poc després, el 26 de gener del 2028, es podrà veure un eclipsi anular.