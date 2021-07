Els termòmetres freguen aquesta tarda de dijous els 40ºC al Bages. A les 15 h, Artés era el segon punt de Catalunya amb la màxima més alta, de 39,1ºC, i només superada pels 39,6ºC de Gurb. Per d'arrere d'Artés, al rànquing diari del Servei Meteorològic de Catalunya hi apareix un altre municipi del Bages, Sant Salvador de Guardiola (38,6ºC) i un de l'Anoia, Òdena (38,5 ºC).

Davant d'aquest episodi de forta calor, la Generalitat ha activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc d'incendi (perill molt alt) i en conseqüència ha tancat els accessos del Parc Natural de Montserrat. També hi ha avís per altes probabilitats de foc a diversos municipis de la comarca del Bages, com són: Artés, Avinyó, Castellbell i el Vilar, Castellgalí, el Pont de Vilomara i Rocafort, Marganell, Monistrol de Montserrat, Mura, Sant Salvador de Guardiola, Sant Vicenç de Castellet i Talamanca.