‘Blas’, la primera borrasca de la temporada, ja es va fer notar durant el cap de setmana a les Balears, amb forts vents i caldrà estar alerta, perquè serà a partir d'aquest dimarts i de dimecres quan més afectarà a Catalunya.

Segons els experts de Meteored, aquest fenomen no acabarà essent tant fort com s'esperava. I és que la borrasca Blas s'ha format més a l'est i no ha arribat a adquirir les condicions per ser considerada un cicló tropical. Tot i així, portarà fort vent, xàfecs i mala mar durant uns dies, mentre es quedi sobre la part occidental del Mediterrani.

Aquest dilluns, el vent ja ha bufat amb força a molts punts del nord-est peninsular i de l'arxipèlag balear. A les properes hores, la tramuntana arribarà a ratxes superiors als 100 km/h a l'entorn del cap de Creus, amb onades de fins a 5 metres. Al nord de Mallorca i Menorca la situació marítima seguirà alterada i, allà, les onades podran assolir els 6 metres d'alçada.

Per a dimarts, la situació tornarà a complicar-se a les Illes Balears. A Mallorca i Menorca s'aguditzarà el temporal marítim amb onades, de nou, properes als 6 metres. Es produiran pluges localment intenses a les illes, sobretot en les que estan situades més al nord. A més, la borrasca també podrà afectar punts de Catalunya i de la Comunitat Valenciana. A l'Empordà i a l'entorn del mar Balear hi haurà mala mar i vent.

Dimecres, la borrasca Blas ja se centrarà sobre les Balears. Això farà que, si bé a Mallorca i Menorca millorarà l'estat del mar, en canvi aquest empitjorarà a les Pitiüses i a les costes valencianes i catalanes, on augmentarà el vent. A zones de Catalunya i de l'arxipèlag balear hi haurà forts xàfecs, que també afectaran la zona alacantina del cap de la Nao. A la resta d'Espanya seguirà l'ambient estable.