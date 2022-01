Els fenòmens meteorològics deixen imatges espectaculars. Una mostra d'això es troba el recopilatori que anualment publica el portal Meteored (tiempo.com) on s'inclouen4 els 10 vídeos més impressionants de l'any. Aquest 2021, al rànquing hi apareix l'huracà Ida, l'erupció del volcà de La Palma i altres fenòmens extrems.

El rànquing comença amb les impactants imatges dels tornados que, aquest mes d'agost passat, van generar un gran caos a Aurich, a Alemanya. Les pluges intenses i els tornados van ser els protagonistes de l'estiu i van provocar la mort de centenars de persones amb fortes inundacions.

Al lloc número nou hi ha l'huracà Ida, que va tenir lloc a finals d'agost al Golf de Mèxic, al sud els Estats Units, on va generar greus inundacions i on es calcula que un milió de persones es va quedar sense casa.

Els intensos vents que es van registrar a Istanbul a finals de novembre, i en què almenys van morir 6 persones, ocupen el vuitè lloc del rànquing. Al setè hi ha Evia (Grècia), on a l'agost el foc va calcinar pràcticament tota la superfície forestal del nord de l'illa. En sisena posició hi ha l'impactant llamp que va xocar contra un dels edificis més alts de Benidorm durant la nit del 21 d'abril; a la cinquena, un dels diversos tornados que es van originar a Texas durant la temporada d'enguany. L'erupció del volcà de La Palma es troba al quart lloc.

El podi l'obre la inundació llampec que es va presenciar fa unes setmanes a una residència d'Anàpolis, al Brasil. La segona posició se l'emporten les imatges que mostren un grup de persones fulminades per un llamp després de resguardar-se de la pluja sota un arbre en un parc a Gurgaon (Índia). Segons els autors del rànquing, "aquesta peça és la més delicada del llistat, fins al punt que va estar a punt de ser desqualificada pel nostre jurat, però finalment hi hem vist un motiu per divulgar-la per demostrar que no ens hem d'aixoplugar sota els arbres quan hi ha tempesta".

I finalment, el primer lloc és per al núvol prestatgeria (shelf cloud) que es va formar al juliol a Geòrgia.