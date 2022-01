El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per fred i temperatures extremes a les comarques centrals i a l'altiplà Central de cara aquesta propera matinada. Concretament, a les comarques del nostre àmbit l'avís afecta el Moianès, el Bages, l'Anoia, l'Urgell i el Solsonès entre la mitjanit i les sis del matí.

Hem emès un avís de Situació Meteorològica de Perill (#SMP) per FRED.



➡ Dv. 00.00 - 06.00 T.U



➡ Llindar: temperatura mínima extrema



➡ Grau de perill màx. 🟡 1/6



➡ Àmbit: Catalunya Central i altiplà Central. pic.twitter.com/fd5dngbe5c — Meteocat (@meteocat) 6 de enero de 2022

En aquesta zona, les temperatures es poden moure entre els sis i un grau negatius, els mateixos valors que es poden registrar al Prepirineu i al prelitoral nord.

Aquesta matinada hem tingut les glaçades més extenses del que portem d'hivern, amb mínimes inferiors a -5 ºC a moltes fondalades de l'interior.



Destaquen els -6 ºC de #Falset, on feia 4 anys que el termòmetre no baixava tant (-6,1 ºC el 03/12/2017) #Priorat pic.twitter.com/LRIkTRYQ8X — Meteocat (@meteocat) 6 de enero de 2022

Paral·lelament, també hi ha un avís per mal estat de la mar de cara a aquesta matinada a l'Alt Empordà per la forta tramuntana que bufa a la zona i que a partir del migdia s'estendria al Baix Empordà, amb onades que poden superar els 2,5 metres.