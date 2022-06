És la nit més curta, però també la més massivament viscuda de l'any. I aquest 2022, a més, fa d'avantsala d'un cap de setmana llarg de tres dies. Aquest dijous se celebra la revetlla de Sant Joan, una nit de petards, coca i gresca popular als carrers. I és just en aquest últim aspecte, que la majoria de concentracions se celebren a l'aire lliure, que ja comença a aflorar un creixent interès, i fins i tot una lleugera preocupació, sobre quin temps tindrem aquesta nit i els tres dies consecutius de festa.

La revetlla: ennuvolat a la costa, més inestable a l'interior

Nit de núvols i clarianes al litoral i el Prelitoral. En canvi, a les zones de l'interior, especialment el Pirineu, el Prepirineu i Ponent, pot ser una revetlla passada per aigua. A la Catalunya Central la nuvolositat serà la protagonista i el Meteocat espera ruixats aïllats al matí i més extensos a la tarda a punts de l'interior. Les temperatures durant la revetlla no baixaran dels 20 °C a la costa i ponent, el temps serà càlid però no sufocant. Només s'espera una mica més de fresca nocturna a les localitats del Pirineu occidental i la Catalunya Central. En definitiva, per ara els models meteorològics presenten una revetlla de temps inestable i amb risc de pluges a l'interior i, per ara, benèvol per celebrar-la a cel obert.

Divendres arriba la inestabilitat

No serà a primera hora, sinó més aviat a mesura que avanci la jornada, però el que per ara estan mostrant els models actuals, i cal precisar que a mesura que passin les hores el pronòstic s'anirà ajustant i serà molt més fiable, és que per divendres pot arribar tant des de l'oest un episodia de precipitacions intenses a Catalunya que escombraria gairebé tot el territori, tot i que podrien quedar frenades a l'altura del Prelitoral, amb la qual cosa la costa central podria esquivar els seus efectes notablement. D'altra banda, des del sud una altre episodi de pluges de menys intensitat atacarà les Terres de l'Ebre. Les temperatures no es veurien afectades, així que la sensació de xafogor a causa de la humitat augmentarà allà on afectin les pluges.