Pluja, pedra i vent. Aquests han estat els tres elements que han provocat que l'episodi de ruixats que ha afectat la regió central aquesta tarda hagi estat intens. A hores d'ara, el pas del temporal per la Catalunya Central ha deixat precipitacions puntualment fortes, com a Manresa o Castellnou de Bages, on han caigut 21,6 litres per m2.A la capital del Bages, així com també en diversos punts de la Catalunya Central, l’aigua va anar acompanyada de calamarsa, amb pedres de fins a dos centímetres de diàmetre.

Tot i que a les comarques centrals, el temporal no va provocar incidències importants sí que hi ha hagut alguns incidents. A Manresa, per exemple, s'ha inundat -per segon divendres consecutiu- el túnel de les Bases de Manresa i allà hi ha quedat un vehicle atrapat, encara que no va ser necessària la intervenció dels Bombers per poder-lo retirar. També s'ha registrat la caiguda d'un arbre al barri de la Font dels Capellans.

Pel que fa als registres, a part dels 21,6 l/m2 de Manresa, s'han registrat a Malniu, 18,9 l/m2; 18 l/m2 a la Seu d'Urgell; 14,5 l/m2 a Castellar de n'Hug i 10,8 l/m2 a Moià. A la resta de capitals de comarca, les precipitacions han deixat acumulacions d'aigua menys destacades. A Berga han caigut 10,1 l/m2; a Igualada 5,1 l/m2 i a Puigcerdà, 2,3 l/m2.

Pedra i ratxes fortes de vent

Els ruixats han començat al migdia a la zona del Prepirineu i han estat especialment intenses al Berguedà. A Berga, els xàfecs que han anat acompanyats de pedra, un fenomen que ha estat enregistrar per veïns i penjat a les xarxes socials. El vent ha estat un dels altres factors destacats de l'episodi de temps violent. Al Santuari de Queralt, a Berga, s'han registrat ratxes de fins a 93,2 km/h i a Organyà, 78,1 km/h. El valor màxim s'ha assolit a Puig Sesolles, amb una ratxa de 112,7 km/h.

A Berga ara mateix pic.twitter.com/erdwdT95MJ — Edgar Sanchez (@edgarthedevil) 5 de agosto de 2022

Afectacions: arbres caiguts a Manresa i talls de circulació a l'R4

Segons fonts dels Bombers de la Generalitat, l'episodi de pluges intenses ha causat 20 incidències a la regió central d'un total de 115 avisos. Entre les intervencions que va fer el cos hi ha la retirada d’arbres i branques a Santa Maria de Miralles, Igualada, Abrera. Oliana i les Valls de Valira. A l’Alt Urgell també van haver d’intervenir en un edifici del carrer dels Canonges de la Seu d’Urgell on l’aigua es filtrava als habitatges.

Al llarg de la tarda, el telèfon d'emergències 112 ha rebut 202 trucades per la pluja i el vent arreu del país. La majoria d'avisos han estat per petites inundacions i caigudes d'arbres, com els que han caigut al barri de la Font de Manresa.

A causa del temporal també s'ha tallat l'R4, entre Cornellà i Martorell. També s'ha tallat la línia que comunica Rubí i Sant Cugat. En tots dos casos, el temporal ha afectat instal·lacions de subministrament elèctric i ha obligat a interrompre el trànsit ferroviari durant una mica menys d’una hora. Segons ha informat la companyia, el servei ja s'ha preestablert i està causant retards que superen els 30 minuts.

Les pròximes hores

A hores d'ara els xàfecs han afectat també el litoral central i es desplacen cap a la província de Tarragona. El Meteocat ha detallat que les precipitacions van acompanyades de tempesta, calamarsa i ratxes fortes de vent i es podran allargar fins a mitjanit.

A l'animació del radar meteorològic s'observa un arc de tempesta que porta associat ratxes molt fortes de vent.



A l'EMA de Puig Sesolles (1.668 m) s'ha assolit una ratxa màxima de 112,7 km/h. pic.twitter.com/EWcXoiooiC — Meteocat (@meteocat) 5 de agosto de 2022

El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat aquest migdia l'alerta per intensitat de pluja que afecta el Bages, l'Anoia, el Moianès i el Berguedà i l'ha estès a tot el territori. A les comarques afectades pel temporal es podrien produir precipitacions superiors als vint litres per metre quadrat en mitja hora.

⚠ Actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#SMP) per intensitat de pluja ⚠



➡ Dv. 12.00 TU a 24.00 TU



➡ Llindar representatiu: Intensitat de precipitació > 20 mm / 30 minuts



➡ Grau de perill màx: 🟠 4/6



➡ Extensió: general pic.twitter.com/euZfvDCraK — Meteocat (@meteocat) 5 de agosto de 2022

Com es produeixen les tempestes d’estiu?

Aquest tipus d’episodis meteorològics té un nom, convecció atmosfèrica, i és el resultat d’una inestabilitat d’una capa de diferència de temperatura en l’atmosfera. Diferents taxes de caiguda dins de les masses d’aire sec i humit condueixen a aquesta inestabilitat. Aquesta convecció humida condueix al desenvolupament de tempestes elèctriques que sovint inclouen calamarsa i, en casos extrems, tornados.

Tal com explica el Meteolab, els tallers de meteorologia finançats per la Universitat Complutense de Madrid, «la convecció sorgeix de manera natural en l’atmosfera. Un dia càlid i assolellat, el sol escalfa la superfície de la Terra. Aquesta calor es transmet a la capa d’aire immediatament adjacent a la superfície mitjançant difusió molecular (conducció) i turbulenta, així com mitjançant radiació i provoca que s’expandeixi i disminueixi la densitat».

Què és el que diferencia l’explosiva tempesta de Catalunya de la resta? Doncs que no és el resultat d’una de sola, sinó la suma de diverses tempestes que acaben interaccionant entre elles de tal manera que accelera la velocitat, augmenta el radi d’abast i intensifica la virulència.