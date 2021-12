Arriben les festes i a tots ens agrada decorar casa nostra amb algun o altre element nadalenc. Per a moltes famílies, no és Nadal fins que no hi ha una ponsètia a casa. Si encara no l’has comprat, a Garden AMPANS trobaràs un ampli assortit d’aquesta planta, coneguda també com a flor de Nadal.

Segur que tots la tenim present pel seu característic vermell intens, però ja hi ha també ponsèties de color rosa, salmó, groc, blanc o fins i tot amb taques. De fet, gràcies a les possibilitats d'aquesta gran varietat de colors, es comença a desestacionalitzar com a planta decorativa. L'època estrella però, és ara. Durant les festes es converteix en una planta molt popular, per regalar o per autoregalar-se. La ponsètia però, és una d'aquelles plantes que no tothom sap cuidar correctament. Vols algunes recomanacions? Consells per a una llarga vida Per tal que la ponsètia t'acompanyi uns quants Nadals, proporciona-li un substrat fèrtil, solt i porós, que permeti un bon desenvolupament de les arrels de la planta. Intenta que tingui una humitat constant però que no tingui un excés d'aigua, ja que això no li va bé a cap planta perquè s'acaben podrint les arrels. Pel que fa a la temperatura, a la ponsètia no li agrada estar per sobre dels 23 graus ni per sota dels 16. I, sobretot, recorda que posar plantes al costat dels radiadors o de la llar de foc sempre és una mala i dea. Allunya-la de la llum solar directa, però sí que necessita llum natural durant el dia per mantenir vius els colors. I atenció: si no té gens de llum a la nit, aconseguiràs que les noves fulles en comptes de verdes neixin vermelles (o del color que correspongui a la planta). Curiositats de la ponsètia Tot i que l'anomenem també flor de Nadal, en realitat no és un flor sinó que és un arbust. I una dada curiosa: encara que l'haguem convertit en una planta imprescindible dels nostres hiverns, és d'origen tropical. Assessora't a Garden AMPANS A Garden AMPANS, ubicat a la carretera de Manresa a Santpedor, t'assessoraran amb expertesa i confiança. A més, els clients del Garden de la Fundació AMPANS ajuden al projecte sociolaboral d'aquesta entitat, que fa costat a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat. Aquest hivern, no t'ho pensis, vés al GardeN AMPANS!