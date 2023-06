El canvi climàtic farà que cada cop siguin més abundants els períodes de sequera i, per tant, optimitzar l’ús de l’aigua en el reg dels nostres jardins serà clau per cuidar-los sense malgastar aigua. Per poder regar de la forma més eficient possible cal conèixer totes les opcions disponibles per buscar la que millor s’adapti al nostre jardí. Les opcions de reg més adequades són:

Goteig: Consisteix en la instal·lació de tubs amb orificis que alliberen aigua lentament sobre la base de les plantes. Aquest mètode és eficient perquè evita malgastar aigua i permet un reg precís. Exsudació: També conegut com a goteig subterrani, consisteix a la instal·lació d'un sistema de reg soterrat a una certa profunditat per alliberar l'aigua de manera lenta i constant que es filtra a través del sol perquè la humitat arribi directament a les plantes. Tot i que també permet un bon estalvi d'aigua, s'ha de tenir en compte que no és indicat per algunes plantes com les orquídies o els arbres fruiters, per exemple, espècies sensibles als excessos d'humitat. Consells pràctics Coneixent els principals mètodes de reg, també es poden seguir una sèrie de pautes que permetran optimitzar encara més l'ús d'aigua. Una programació intel·ligent, per exemple, que permet planificar el reg enels horaris convinguts i evitar les hores de més calor. Recobrir la terra amb adornaments de fusta o palla per retenir la humitat i plantar les plantes agrupades segons els seus requisits d'aigua són, també, bones pràctiques que ajudaran a estalviar aigua. Una altra de les opcions és la instal·lació de dipòsits d'aprofitament d'aigua de pluja pel reg a través del disseny del mateix jardí o a partir de l'aigura recollida pels canals de la teulada o utilitzar productes i materials que afavoreixen la retenció de la humitat, com els hidrogels o els testos de materials naturals com el fang. Finalment, es pot optar per la plantació de plantes que necessiten poca aigua, com moltes de les espècies de la zona mediterrània. Alguns exemples són arbres com l'alzina i l'olivera, així com també les plantes aromàtiques.