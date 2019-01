El Sevilla assalta Bilbao, i el Betis i la Reial Societat empaten a zero

El Sevilla va fer un pas de gegant per ser als quarts de final de la Copa del Rei, després de vèncer per 1-3 al camp de l'Athletic Club. Els andalusos es van avançar ben d'hora, concretament al minut 6, quan Nolito va aprofitar una bona passada de Vázquez per batre el porter rival. A l'inici de la segona meitat, al 49, San José va empatar en rematar de cap un servei de córner llançat per Susaeta. Però només quatre minuts després Nolito va assistir André Silva, que va tornar a avançar els visitants. Finalment, al 77 Ben Yedder va fer l'1-3 definitiu. En l'altre duel jugat ahir, el Betis i la Reial Societat van empatar a zero, i tot s'haurà de decidir en la tornada a Sant Sebastià.