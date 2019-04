Sergi Garcia arriba des de València per ocupar el buit del lesionat Fisher

Sergi Garcia, el base mallorquí de 22 anys i 1,93 metres, s'entrena avui per primer cop a les ordres de Joan Peñarroya al Baxi Manresa. Arriba cedit del València Basket per reforçar la posició de base que torna a estar coixa després d'una nova lesió de Corey Fisher, que es va fer una ruptura fibril·lar a la cuixa dreta durant el partit que els manresans van guanyar a la pista de l'Herbalife.

La ressonància que han fet al base americà ha confirmat que pot estar entre 3 o 4 setmanes de baixa, precisament en una franja de temps en què el Manresa ha d'afrontar els sis darrers partits de la lliga regular per confirmar una plaça als play-off. En canvi, sí que hi ha més optimisme sobre Erik Murphy i la fasciïtis plantar que té al peu dret i que va impedir que pogués jugar a la pista canària, on el Manresa es va imposar per un resultat de 76-84. No està pas descartat per al partit que el Baxi ha de jugar, diumenge, davant de l'UCAM Múrcia, al Congost.

L'arribada de Sergi Garcia es va confirmar ahir a mitja tarda per part del club manresà després de l'avançament, unes hores abans, per un tuit del periodista Òscar Herreros. Sergi Garcia és un base de talent, dels més valorats de la seva generació i que va sorgir del planter del Centre de Tecnificació de les Illes Balears i que el 2013 va passar a les files del CAI de Saragossa, el Tecnyconta. El desembre del 2017 se'n va desvincular i va anar al València Basket, on ha jugat fins ara. En total ha participat en 85 partits de l'ACB entre els equips de Saragossa i València.

Jaume Ponsarnau, que aquesta temporada ha estat el seu entrenador, valora per a Regió7 les qualitats de Sergi Garcia: «Té un gran potencial físic i un llançament des de l'exterior que pot ser perillós i encara pot millorar. Al nostre equip ha tingut tres bases davant seu i això li ha impedit disposar de més minuts. En la defensa veig que té una bona mentalitat i és un jugador jove amb moltes ganes de progressar i tirar endavant perquè és treballador i ambiciós. Tant de bo l'experiència a Manresa pugui ajudar-lo a créixer més».