El Sevilla supera el Getafe, que empata amb el Madrid

Benzema no va marcar ahir SERGIO PEREZ/reuters

El Sevilla va recuperar la quarta posició, la que dona accés a jugar la Lliga de Campions la temporada que ve, en combinar la seva victòria clara per 5-0 sobre el cuer de la categoria, el Rayo Vallecano, amb l'empat (0-0) entre el Getafe i el Reial Madrid en un duel en què els locals s'hi jugaven més. L'equip de Zidane, que des d'ahir, matemàticament, ja no pot guanyar la lliga, continua la seva marxa de guanyar partits a casa però no poder-ho fer a fora, amb derrota a València i empats a Leganés i ahir a Getafe.

Abans, el Sevilla havia enfonsat un Rayo que es va defensar bé a la primera part, però que es va ensorrar en el precís moment en què l'holandès Quincy Promes va anotar el primer gol del partit al minut 55. En només set minuts, els posteriors, el duel va quedar liquidat amb dues anotacions seguides de Munir a les quals en va seguir una altra de Ben Yedder al minut 69. Per acabar-ho de rematar, el juvenil Bryan Gil, primer jugador nascut al segle XXI que anota a la màxima categoria, va tancar el compte. El Rayo és ara a set punts de la permanència amb quinze en joc.

Un punt a sota del Sevilla hi ha el Getafe, que ahir va arrencar un empat a un Reial Madrid que va ser superior, sobretot a la primera meitat, però que no va poder trencar l'entramat defensiu del conjunt de Bordalás. Benzema, a més, va trencar la seva bona ratxa golejadora. Ahir va estar desencertat davant de la porteria de David Soria. Els locals, per la seva banda, van inquietar poc Keylor Navas.



El Vila-real fa un gran pas

En l'altre partit disputat ahir, un gol de Gerard Moreno de cap cinc minuts abans de la finalització de l'enfrontament va donar una victòria transcendental a un Vila-real que posa cinc punts d'avantatge sobre el Girona i que sembla que pot començar a respirar tranquil, ni que no estigui salvat. El gol de l'exjugador de l'Espanyol, que va rellevar Bacca al descans, va permetre el triomf groguet i també deixa la Reial Societat sense possibilitats de ser a Europa de manera virtual, ja que ara es troba a vuit punts d'un Athletic que ocupa el setè lloc, que pot permetre entrar a competició continental.