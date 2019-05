El Santpedor venç de forma clara a Igualada i té la Tercera Catalana a tocar

Gols i bon futbol a l'anada de l'ascens a Tercera Catalana entre l'Ateneu Igualadí i el Santpedor. No obstant això, un inici frenètic dels visitants, amb dos gols d'Andy Crespo (minuts 15 i 26), que li van permetre ser l'home del partit, van desigualar el marcador en favor del Santpedor. El segon gol va fer vibrar de valent els aficionats santpedorencs que van desplaçar-se fora, i és que Crespo va col·locar un mísil a l'escaire amb un xut des de mitja distància amb el qual el porter no va poder-hi fer res. Durant bona part del partit, l'Ateneu Igualadí va veure's resignat a asumir el paper de secundari i veure com el Santpedor es feia amb el control tot aprofitant el poc físic del rival. Aquesta superioritat dels blaugrana va fer efecte, de nou, als instants finals de la segona meitat. Xavier Arnaus va posar la cirereta al pastís amb una jugada combinativa que va acabar amb un xut ras ajustat al pal dret de la porteria de l'Ateneu (minut 87). Feia la sensació que el 0-3 seria el resultat definitiu però, Marc Codina, al minut 89, va fer el gol de l'honor (1-3) en aprofitar una sèrie de rebots i imprecisions dins l'àrea després d'un córner i va tenir la fortuna d'empènyer la pilota al fons de la xarxa. Val a dir que el partit no va tenir incidències ni polèmiques arbitrals. Així, ambdós conjunts van quedar satisfets amb l'actuació del col·legiat Molina Manzano. Ara, el Santpedor veu augmentades les possibilitats d'ascens amb aquesta victòria solvent, un resultat inesperat, ja que ni els més optimistes s'esperaven marcar tres gols a casa de l'equip menys golejat del grup 6 de Quarta Catalana.