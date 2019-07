Els penyistes de casa nostra no volen el retorn de Neymar

«S'ha portat molt malament amb el Barça i ara està fent el mateix al PSG, no m'agradaria el seu fitxatge», afirma Joan Casals, president de la Penya Blaugrana Guardiola de Berguedà i més conegut popularment com l'Avi del Barça, sobre la possible tornada de Neymar al conjunt blaugrana . La seva visió és compartida per una gran part dels penyistes de casa nostra. Anna Calvera, presidenta de la Penya Blaugrana Manresa, no vol el retorn del brasiler «després del que va fer», referint-se a la seva polèmica sortida, en la qual fins i tot va arribar a denunciar el conjunt blaugrana per una prima de renovació. Ramon Franch, president de la Pe-nya Barcelonista de Cardona, creu que «va voler marxar en el seu moment» i, per tant, no s'hauria d'intentar el seu retorn.

Toni Valverde, president de la Penya Blaugrana de Santpedor, considera que Neymar seria una bona incorporació «esportivament parlant», però no l'acabaria de convèncer el fitxatge «per tots els problemes externs que l'envolten». Una visió que coincideix amb la de Jaume Casals, president de la Penya Blaugrana de Sant Fruitós de Bages, i d'Isidre Torra, president de la Penya Blaugrana Gerard Piqué de Talamanca, que assegura que «per ser jugador del Barça no només has de jugar bé a futbol, també has de tenir un bon comportament». L'opinió d'Ignasi Jordi Vallès, president de la Pe-nya Barcelonista Antoni Camps (Sant Joan de Vilatorrada), contrasta amb la de la resta de pe-nyistes, ja que li agradaria que Neymar tornés al Barça perquè «és un jugador excel·lent», tot i que no el fitxaria a qualsevol preu. «Si en el seu moment el PSG va pagar 222 milions d'euros, hauria de tornar per una quantitat inferior», afirma.



Griezmann crea divisió

Si amb Neymar la visió general és negativa, la possible incorporació d'Antoine Griezmann divideix els penyistes. A Josep Gomariz, president de la Penya Blaugrana de Sant Vicenç de Castellet, el fitxatge del francès no l'acaba de convèncer perquè «la posició al camp que ocupa està més que ben coberta», i a Ignasi Jordi Vallès (PB Antoni Camps) no li agradaria l'arribada de Griezmann perquè «a diferència de Neymar, que ja saps que donarà un bon rendiment, és un meló per obrir».

Però també hi ha penyistes que estan a favor que Griezmann sigui el nou fitxtatge estrella del FC Barcelona. Josep Puigoriol, president de la Penya Blaugrana d'Oló, considera que «seria una gran incorporació pel Barça» i que «a vegades ens hem de menjar l'orgull», en referència a la polèmica que va generar la temporada passada el documental del francès en el qual va prendre la decisió de continuar a l'Atlètic de Madrid. Franch (PB Cardona) li donaria oportunitat a Griezmann perquè, a diferència del brasiler, «va rebutjar el club sense saber què significava defensar l'escut del Barça, i potser ara sí que està preparat». Toni Valverde (PB Santpedor) no té clar quin seria el seu rol en l'esquema tàctic, però opina que «hi ha pocs noms al món del futbol que generin la mateixa il·lusió que Griezmann».

On sí que hi ha una opinió comuna dels penyistes és en la necessitat de fitxar un segon lateral esquerre de garanties per suplir Jordi Alba en els moments que el de l'Hospitalet necessiti descansar. La majoria creuen que pot ser una bona posició per reforçar amb un jugador del planter. «Tot i que segurament acabi en un altre equip, jo confiaria en Cucurella», diu Toni Valverde (PB Santpedor).

Sobre la possibilitat de l'arribada de Matthijs de Ligt, els penyistes veuen molt lluny l'opció que s'incorpori a la plantilla blaugrana. A més, alguns d'ells, com Josep Gomariz, creuen que «70 milions per un central són massa, tenint jugadors a la Masia». El president de la penya blaugrana santvicentina creu que només s'han de fer «petits retocs» i no perdre els nervis perquè «només va haver-hi dos partits dolents, Liverpool i la final de Copa». Jaume Casals (PB Sant Fruitós de Bages) pensa que «el Barça ha fet fitxatges estèrils» els últims anys.

Pel que fa el capítol de sortides, la gran majoria de penyistes de casa nostra estan d'acord en què un dels futbolistes que ha d'abandonar el Barça és Coutinho. Anna Calvera (PB Manresa) assegura que el brasiler «abans de la lesió estava jugant a un bon nivell, però després de la seva recuperació ha tingut moltes oportunitats i no n'ha aprofitat cap». En canvi, consideren que Ousmane Dembélé és un dels jugadors amb més futur del Barça els propers anys i que «necessita més minuts», assegura Ramon Franch (PB Cardona). Sobre Rakitic, opina que és un jugador que «ho dona tot» i que se'l quedaria malgrat els rumors d'una possible sortida del club.