«El que he vist fins ara de l'equip i de Pedro Martínez m'ha agradat»

Serà la seva segona experiència en la lliga ACB. Fa tres anys va fer la temporada sencera a les files de l'Obradoiro. Ara ha arribat amb un contracte temporal, i no sap del cert el temps que s'estarà al Nou Congost. Deividas Dulkys, tot un especialista en el tir exterior i amb experiència als seus 31 anys, viu de moment al dia.



Quines sensacions té després dels seus primers dies al Congost i al seu nou club?

M'agrada tornar a l'ACB, la lliga espanyola és una competició d'un gran nivell. I, pel que he vist fins ara, el Manresa també té una molt bona organització, tot va fluint bé, sense problemes. M'està agradant com treballem, com porta la feina l'entrenador i el treball que fem en les sessions a la pista.

Quins records té de Santiago?

Molt bons, m'hi vaig sentir a la perfecció, els aficionats de l'equip eren fantàstics, sempre estaven al nostre costat. A més, en l'àmbit més personal vaig fer una temporada força positiva.

Coneixia ja Pedro Martínez?, quines referències en tenia?

No, només d'enfrontar-me als seus equips. Sé que és un tècnic al qual li agrada treballar la defensa, que és exigent amb els jugadors. El que he vist fins ara m'agrada.

Què li està demanant el tècnic específicament a vostè?

Encara no hem tingut aquesta conversa més personal respecte del meu joc, el que espera de mi és que vagi aprenent els sistemes de l'equip i que, de mica en mica, em vagi acoblant als companys.

Sap el temps que s'estarà en el Baxi Manresa?

No, no ho sé. De moment això jo no m'ho plantejo, espero ajudar en tot el possible i poder gaudir al màxim d'aquesta oportunitat.