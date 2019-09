David Gallego no se sent qüestionat tot i una nova derrota de l'Espanyol

«No em sento gens qüestionat. Ara bé, entenc i accepto els xiulets de l'afició. És legitim que la grada es manifesti, però estic convençut que aquest equip serà regular i que farem un gran any». Amb aquetes paraules es va manifestar l'entrenador de l'Espanyol, el surienc David Gallego després d'una nova derrota del seu equip, en aquest cas davant la Reial Societat en un partit que es va dcidir en la primera part amb un parcial de 0 a 2 a favor dels bascos. Sobre això, Gallego va dir que «estic preocupat per les arrancades dels partits. Hem de seguir intentant trobar la tecla perquè l'equip no surt igual a la primera part que en la segona. El plantejament després del descans era exactament el mateix . No som capaços de canviar els partits i això en l'elit es paga molt car».