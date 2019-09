L'Espanyol regala dos punts a Balaídos en el darrer sospir

Fatalitat, distracció, en tot cas dos punts menys. El que estava ja a punt de confirmar-se com una glopada d'aire fresc, 3 punts vitals amb la victòria al camp del Celta es va quedar en un disgust que va arribar a darrera hora. Amb una centrada d'Hugo Mallo des de la dreta, el Celta va equilibrar el gol que abans havia marcat Pedrosa perquè Sant Mina va picar molt bé de cap la pilota i el porter Diego López no la va poder atrapar. Era ja el minut 95, La cara al final del tècnic surienc David Gallego era un poema. Amb 5 punts després de sis jornades, l'Espanyol encara és en posició de descens.

El Celta va jugar un mal partit i no va trobar al primer temps com superar els catalans. A la represa, Calleri va assistir Pedrosa que va marcar el 0-1. Els gallecs van fer els tres canvis però no trobaven el camí. Al minut 90, l'Espanyol va desaprofitar un contracop amb avantatge numèric, amb un error final de Pipa. Ho pagaria car.



El Sevilla cau a Eibar

Si l'Espanyol va deixar escapar 2 punts al darrer moment a Vigo, el Sevilla va perdre els 3, a la segona part, a Eibar. Els de Lopetegui van anar al descans amb un 0-2, gols d'Ocampos i Oliver Torres. Però els bascs van remuntar amb gols d'Orellana, Pedro León i Cote. La Reial Societat va batre clarament per 3-0 l'Alabés. El Madrid és líder amb 14 punts, seguit de la Reial i de l'Atlètic (13). Més avall, amb 10, hi ha el Barça i el Sevilla.