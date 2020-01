Ibrahimovic: «Em feia falta una altra injecció d'adrenalina»

El jugador suec Zlatan Ibrahimovic, de 38 anys, va presentar-se ahir com a nou jugador del Milan fins a final de temporada. El suec, que intentarà fer millorar les prestacions del devaluat equip llombard, va declarar que «buscava una altra descàrrega d'adrenalina per donar el màxim. Després del darrer partit a Los Angeles, vaig rebre la trucada de Paolo Maldini i no ho vaig pensar gaire».