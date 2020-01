Bol, subcampió amb Catalunya en l'estatal infantil de Huelva

Paul Ater Maker Bol, el jugador de 12 anys del Catalana Occident Manresa, ha tancat la seva participació en el campionat d'Espanya infantil per autonomies que s'ha celebrat en els darrers dies a Huelva amb el subcampionat. En la final que s'ha celebrat aquest matí de dimarts al pavelló Andrés Peralta, Andalusia s'ha imposat per 58-68 a la selecció catalana. Bol, que és originari de Sudan del Sud i viu el segon curs a Manresa on juga i estudia al col·legi Oms i de Prat, ha estat el jugador més destacat de Catalunya durant l'estatal. El mal inici del partit ha estat un llast per a l'equip del Principat que ha acabat cedint davant un molt bon equip andalús. Bol ha acabat sent eliminat per faltes després de contribuir amb 9 punts i 18 rebots després d'estar 20 minuts en pista.

La pressió a la sortida de pilota de Catalunya ha causat força problemes en el primer quart que ha acabat amb un marcador desfavorable de tretze punts (11-24). En el segon període, el marge encara es va ampliar més (13-30), fins que hi ha hagut una reacció que ha acostat a un sol punt (31-32) però els amfitrions encara s'ha escapat al descans amb un 31-38.

Paul Ater Maker Bol, que té dos anys menys que la majoria dels seus companys i rivals, s'ha carregat de faltes i en els dos últims quarts ha pogut jugar pocs mints, caient finalment eliminat. Al final del tercer quart, la final encara estava molt oberta (45-49). Però els andalusos no s'han posat nervioxsos i vencien per 48-59 a manca de cinc minuts i han sabut conservar el seu avantatge.