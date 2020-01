La Hivernal del Bages acull 527 ciclistes, el 70 % dels quals de fora de la comarca

La Hivernal del Bages, la prova amb bicicleta de muntanya no competitiva que obre el calendari ciclista a casa nostra, va tornar a ser un èxit aquest diumenge, tant de participació com en el seu desenvolupament en general.

Un total de 527 ciclistes no es van espantar per les baixes temperatures i van prendre la sortida en la 27 edició de la hivernal per fer un recorregut de 51 quilòmetres i 1.500 metres de desnivell pels termes municipals de Santpedor i Castellnou de Bages, i que com cada any estava caracteritzat perquè la gran majoria del traçat transcorria per senders. Els participants menys preparats també tenien l'opció d'escurçar la matinal amb un recorregut de 38 quilòmetres.

En el transcurs de la pedalada els participants van gaudir de 5 punts d'avituallament, incloses la sortida i l'arribada, amb l'esmorzar a la zona de Cal Segudet, on a part de recuperar forces amb un bon àpat, van poder contemplar l'exhibició de biketrial a càrrec d'integrants de la Unió Catalana de Biketrial. A l'arribada, mentre recollien els obsequis de l'organització, també es van poder veure exhibicions a càrrec de l'Escola de Ciclisme de Manresa que té l'Esport Ciclista Manresà al Congost.

Malgrat que el fred va deixar alguns punts del circuit força delicats tècnicament, no es va registrar cap incidència ni cap lesionat atès. Es calcula que, del total de participants, un 70% van ser de fora de la comarca del Bages i un 30% de les nostres contrades.