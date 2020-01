El Club Patinatge Artístic Manresa es va inspirar en el film «Coco» per al seu festival

El Club Patinatge Artístic Manresa, entitat de nova creació, sorgit de la secció de patinatge del Club Patí Manresa, ha dut a terme el 8è Festival de Patinatge Artístic al pavelló del Pujolet, la temàtica del qual era la pel·lícula Coco. A part dels patinadors, també hi va haver les actuacions de l'Associació Guardiolenca, CP Vedruna, CP Castellbisbal i HC Montbui. A més, el parquet manresà va acollir les actuacions de Dídac Garcia, patinador de 83 anys i encara jugador d'hoquei en actiu, amb una exhibició en solitari, i una altra d'improvisada amb la seva alumna Eva Montero, que és una de les entrenadores del club, i amb Noemi Isla, setena del món en categoria sènior. Això va ser a la primera part de l'espectacle.

A la mitja part es van sortejar quatre paneres, tenint en compte que prèviament s'havien venut butlletes per les grades del Pujolet, que poques vegades s'havia vist tan ple en un festival de patinatge. Ja a la segona part, es va presentar l'esmentada adaptació de la pel·lícula Coco.

L'espectacle va estar molt ben caracteritzat amb un joc de vídeo en pantalla, llums, so i molt bon maquillatge proporcionat per alumnes de l'institut Guillem Catà i algunes mares del club, que van caracteritzar molt bé els protagonistes de la jornada. Va ser una mostra de treball en equip, amb voluntarietat, ja que el resultat de l'espectacle no hauria estat el mateix sense el decorat, que també va estar produït per un grup de mares amb molt d'encert i creativitat.

Entremig del festival es va poder gaudir de fragments de la pel·lícula. L'efecte de llums i so va donar un toc de protagonisme a tots els patinadors.