El Navàs surt com a perdedor d'un frec a frec resolt a la pròrroga

El Navàs Viscola va encaixar una nova derrota a la seva pista, aquesta vegada en la visita del Ripollet, en un matx que es va haver de decidir a la pròrroga.

El primer quart va tenir alternatives en el marcador, ja que els visitants van reaccionar de seguida al parcial inicial de 7-0 que van clavar els jugadors dirigits per Isidre Suau. No obstant, els locals van poder finalitzar-lo amb tres punts de marge (14-11). En el segon període els bagencs van abaixar la intensitat defensiva i va permetre moltes cistelles al rival, que va marxar a la mitja part de l'enfrontament amb cinc punts de renda en l'electrònic (33-38).

Tornant dels vestidors els navassencs van pressionar en defensa, però no van estar gaire fins en atac, i això va fer que els visitants ampliessin la diferència fins als set punts al final del tercer quart (43-50). En els deu darrers minuts els bagencs van empatar, i tot es va haver de decidir en un final en què ambdós equips es van intercanviar triples i tirs lliures. En l'últim atac, amb empat a 60, hi va haver una possible falta dels visitants sobre Yuste que els àrbitres no van assenyalar. A la pròrroga el Ripollet va saber jugar millor en els moments clau i va vèncer.