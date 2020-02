Mirambell s'estrena en el Mundial al mateix circuit on hi va debutar

Ander Mirambell competirà aquest dijous, a partir de les deu del matí (Teledeporte) en el seu desè Campionat del Món. De fet, serà el novè, ja que l'any passat no va poder competir a Whistler per una commoció cerebral en els entrenaments. I ho farà al circuit on va començar tot, a Altenberg (Alemanya), on intentarà superar el 27è lloc d'aleshores.

De fet, el seu millor resultat en totes les participacions ha estat el 22è lloc de Saint-Moritz del 2013. Els mundials es disputen en les temporades en què no hi ha Jocs Olímpics i Mirambell hi ha intervingut, a part d'Altenberg, Whistler i Saint-Moritz, a Königssee i Lake Placid (dues vegades), Innsbruck i Winterberg.

Una qualificació diferent

El pilot manresà arriba a la cita seguint un camí diferent al d'altres anys, fiant-ho tot a aconseguir els punts necessaris a la Copa Amèrica i amb comptades presències a la Copa del Món. La principal dificultat que presentarà a Altenberg, considerat el segon circuit més complicat del món, ve derivada de les precàries condicions meteorològiques, amb neu i fred, que converteixen el traçat en una loteria.

El campionat es disputa en tres baixades de classificació. Dijous en tenen lloc dues, a les deu del matí i a les dotze. La tercera de divendres determinarà els vint classificats per a la quarta i definitiva. Tindran lloc a la una del migdia i a les tres de la tarda, respectivament. Mirambell considera que hi ha tres claus per afrontar el Mundial. «La primera és la regularitat. Tenim el pilotatge i ara falta introduir els canvis en la sortida. Si encadenem tres bones baixades i superem el revolt Omega podem ser competitius. La segona serà l'ordre de sortida i la tercera, lligada a la segona, les condicions de la pista. Sortirem en el lloc 32 i veient les condicions de la pista, el circuit estarà complicat».