El Casademont sap patir i tomba un Estudiantes liderat per Avramovic

El Casademont Saragossa es va imposar al Movistar Estudiantes amb un ull posat al compromís dels vuitens de final de la Lliga de Campions de dimecres contra el Lietkabelis lituà, circumstància que el va fer patir per endur-se la victòria. Els locals van arribar a vèncer per 18 punts al tercer quart, però es van relaxar i els madrilenys, liderats per Avramovic, van posar en perill el seu triomf.