La Copa Catalunya porta el Manresa FS a Sant Joan

El Manresa FS, equip que milita a Segona B, jugarà demà al vespre (21 h) el seu primer partit de la Copa Catalunya. Ho farà al pavelló municipal de Sant Joan per enfrontar-se al conjunt local, l'Athletic Vilatorrada.

El duel ha despertat una gran expectació entre els aficionats, tenint en compte que en la formació santjoanenca, la majoria de jugadors han jugat en un moment o altre en el Manresa FS, ja sigui en el primer equip o en la base. En aquesta competició de la Copa Catalunya, l'Athletic Vilatorrada ja ha disputat dues eliminatòries prèvies a aquesta quarta ronda. En la primera, els santjoanencs van eliminar el Vilomara (d'una categoria inferior), al Pont per 2-6, i després al Santpedor (Tercera Estatal) per 2 a 0 a Sant Joan.

En competició domèstica, l'Athletic Vilatorrada és líder del grup 3 de la Primera Divisió Catalana, empatat a punts amb el Cervelló (43) però amb una millor diferència de gols. Es preveu que ambdós equips mantindran un intens frec a frec fins el final per tal d'obtenir la plaça d'ascens directe a la Divisió d'Honor Catalana. El Manresa FS és tercer a Segona B.

El Manresa FS i l'Athletic Vilatorrada només s'han afrontat en dues ocasions, abans de la programada per avui. La primera va ser a la pretemporada 2014-15, en un partit amistós molt ajustat jugat al pavelló del Pujolet. El segon antecedent data del febrer de 2016, quan el Manresa es va imposar a la pista de l'Athletic Vilatorrada, també en partit de Copa Catalunya.