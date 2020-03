Núria Marquès i els esportistes paralímpics expliquen com es preparen a casa

Núria Marquès espera estar a punt per a la cita japonesa d'entre el 25 d'agost i el 6 de setembre

La confinació per culpa del coronavirus afecta els esportistes que han d'anar als Jocs Olímpics, però també als que s'entrenen per als Paralímpics. Tot i que la cita d'esport adaptat té més coll, ja que se celebra més tard, una possible suspensió dels primers també acabaria afectant els segons, ja que tots dos són un paquet indissoluble.

El Comitè Paralímpic Espanyol ha publicat un vídeo en què es veuen alguns dels principals atletes de l'estat adaptant-se a espais reduïts i a les seves pròpies condicions per no perdre l'estat físic. Una de les protagonistes és la multicampiona de Castellví de Rosanes Núria Marquès. La nedadora intentarà seguir a la capital nipona el camí iniciat fa quatre anys a Rio.