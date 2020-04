La federació catalana posa punt final a totes les seves competicions

La Federació Catalana de Basquetbol va anunciar ahir que dona per finalitzades totes les competicions que depenen d'ella corresponents a la temporada 2019-20. La inquietud per intentar preparar-ho tot de cara al proper exercici, amb la pràctica seguretat que s'haurà d'iniciar més tard del previst i en condicions diferents, i el fet que el calendari de la desescalada de les mesures sanitàries deixen les competicions esportives no individuals per al final, ha empès l'ens federatiu a determinar que els tornejos iniciats ja no s'acabaran



Ascensos i descensos, en l'aire

Aquesta mesura complementa la circular anterior de la federació, feta pública fa deu dies, en què anunciava el final dels campionats excepte els sèniors i els preferents. Ara, l'abast d'aquesta decisió s'ha ampliat. En la circular publicada ahir, la federació no deixa del tot clar com queden estipulats els ascensos i els descensos. En aquest segon cas, el que afectaria els equips que perdrien la categoria, explica que «probablement la proposta final no prevegi cap descens». Pel que fa als conjunts que vulguin pujar de categoria, aquests es poden «ponderar en funció del sistema final de competició», amb la qual cosa encara s'haurà de determinar si n'hi ha i quin criteri es fa servir per determinar-los. A més, en casos com el del CB Artés, líder de Copa Catalunya a falta de sis partits i de les fases d'ascens a la Lliga EBA, cal veure com es compagina el pas d'una competició regida per la federació catalana a una altra que organitza la federació espanyola.

En la nota, l'ens català també explica que «s'està treballant en els nous models de competició per a la temporada 2020-21 que caldrà interpretar com a excepcionals i transitoris», tenint en compte que es desconeixen les normes sanitàries a aplicar. El fet de desconèixer quan estaran a punt, i en quines condicions, les instal·lacions esportives i tampoc les condicions en cas d'haver de viatjar afegeixen més provisionalitat a totes les mesures.