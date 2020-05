Blanco: «No hi ha diferència entre els futbolistes i el que pot fer una nedadora o atleta»

arxiu particular

El president de el Comitè Olímpic Espanyol (COE), Alejandro Blanco, ha subratllat que no hauria d'haver "cap diferència" entre la tornada als entrenaments dels futbolistes professionals i la dels esportistes federats en el pla de desescalada de Govern per la pandèmia de la COVID-19.

"Veig esports que no poden tornar a entrenar. Tota la societat ha estat supersolidaria i ha acceptat les normes. I, una vegada que es permet la desacceleració, recullo l'opinió de molts esportistes, i és que, fent les coses amb rigor, tots els esports poden tornar a entrenar ", va dir en la presentació de la Unió de Federacions Espanyoles d'Esports de Combat (UFEDC).

Per Alejandro Blanco "no hi ha cap diferència entre els jugadors de futbol en la tornada a la feina i el que pugui fer una nedadora o un atleta", en referència a l'protocol d'Laliga que ha permès l'inici dels entrenaments dels clubs de Laliga Santander i Laliga SmartBank.

Així mateix, Blanco ha destacat que en aquesta fase de desacceleració i retorn a la nova normalitat quan es freni l'expansió deL coronavirus s'obriran els Centres d'Alt Rendiment (CAR) de Madrid, Barcelona, ??Sierra Nevada o Lleó, però va reivindicar el paper dels clubs .

"Hi ha molts esports que s'han format en clubs i, si l'obertura d'aquests es va a finals de juny, es perd molt de temps en la preparació d'esportistes. Crec que fent els tests i amb bones condicions sanitàries, aquests esportistes haurien de poder fer la mateixa preparació que un altre tipus d'esports ", ha indicat.