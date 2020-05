tres cops a la quiniela

Les generacions més joves d'aficionats al futbol deuen trobar inversemblant que el CE Manresa hagi sortit alguna vegada a la popular travessa (la Quiniela). Més enllà dels habituals Barça, Reial Madrid, Espanyol, València, Atlètic de Madrid i un llarg però quasi exclusiu etcètera, pràcticament ningú d'edat poc avançada apostaria ni mig euro perquè aquesta afirmació fos veritat. Segurament que aficionats més veterans al futbol (o que no els agrada el futbol, però aposten a la travessa) també desconeixien aquest 'cop amagat' que guarda el club manresà. I no ha sigut un cop, ni dos. Han sigut tres les vegades que el CE Manresa ha tret el nas a la travessa. El 22 de setembre del 1974 l'Osca-CE Manresa de Tercera Divisió (0-2) i un 2 com a signe vencedor; el mateix any, el 17 de novembre, de la Copa del Generalísimo, un Calella-CE Manresa (1-1) i per tant un 1 a la casella; i el 30 de novembre del 1986, un CE Manresa-Girona de Tercera Divisió (2-0) i un 1 a la travessa.