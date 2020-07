La federació estableix el 19 de setembre com a data d'inici de la Lliga Femenina

La Federació Espanyola de Bàsquet va fer públics ahir els plans de competició per a les principals categories que regeix, tant d'homes, com de dones. En la Lliga Femenina, torneig en què participarà el Cadí la Seu, hi haurà setze equips, dos més que la temporada passada, ja que no hi va haver descensos. La lliga arrencarà el proper 19 de setembre i abans es disputarà una Supercopa que té com a principal novetat el fet que la disputaran quatre equips.

Així, el sistema de competició serà el mateix de sempre, amb una lliga regular, aquest cop amb dues formacions més. Aquesta setmana, el Femení Sant Adrià, que havia pujat, va haver de renunciar a la plaça per motius econòmics i l'ha ocupada el Gran Canària. Els vuit primers de la primera volta jugaran la Copa i els vuit primers de la lliga regular, els play-off. Només baixaran els dos últims, motiu pel qual es mantindrà la lliga de setze per a la campanya 2021-22.

Pel que fa a la lliga LEB Or, sense participació d'equips de casa nostra, la novetat és que hi haurà dos grups. La federació contempla un torneig amb 19 equips, un més que la temporada passada. Com que tampoc no hi va haver descensos i van pujar dos equips de la LEB Plata, entre ells el Girona, aquesta previsió deixa entreveure que el Valladolid es podria quedar a la categoria i reforçaria la idea que l'ACB de la propera temporada tindrà dinou equips, com va apuntar dijous el web Encestando.

D'altra banda, la federació també va parlar d'augment de participació en la zona catalana de la lliga EBA, competició en què la temporada passada ja jugaven el Monbus Igualada, el Tenea Esparreguera i el CB Martorell i a la qual s'incorporarà ara el CB Artés. Com que la categoria encara es troba en fase d'inscripció, caldrà veure quin és el repartiment, malgrat que tot indica que hi haurà tres subgrups, i no els dos que hi havia fins ara.