Un renovat CE Manresa arrenca de nou

Il·lusió i energies renovades al CE Manresa de cara a l'atípica temporada que comença. El conjunt dirigit per Ferran Costa es va començar a exercitar ahir en l'habitual presentació de l'equip davant la premsa després d'uns breus parlaments del nou entrenador, Ferran Costa, i la presidenta, Ruth Guerrero. Arrenca una temporada plena d'incògnites en què l'objectiu torna a ser mantenir la categoria.

La incertesa que envolta la temporada 20-21 contrasta amb els objectius del CE Manresa de cara a aquest any: «Construir una identitat col·lectiva i competir cada diumenge», explicava l'exentrenador del Terrassa. Aquesta serà una temporada complicada per als manresans, després que Ruth Guerrero esdevingués la nova presidenta, es va haver d'assumir que calia reduir despeses. La plantilla, així doncs, ha quedat pràcticament renovada, i el club bagenc ha apostat per talent jove i per descobrir futbolistes amb potencial però que encara no han estat testats en categories professionals.

Hi ha hagut novetats importants quant a nous fitxatges. Noah Baffoe, que l'estiu passat va posar rumb cap a Girona, torna després d'haver aconseguit 9 gols en 15 partits amb el Peralada. És un dels jugadors amb més experiència de tot el CE Manresa i la seva incorporació suma capacitat de rematada i jerarquia en una posició que sempre la reclama especialment. Un dels moviments més destacats és la incorporació del veterà central argentí Juan Pablo Amantini, de 36 anys, procedent del Vilafranca. Amantini té experiència a Segona Divisió B, després de jugar-la dues temporades amb el Badalona. El central veterà arriba a un equip que necessitarà temps i sessions d'entrenaments per començar-se a conèixer.

En aquest sentit, Costa va remarcar que «al final l'experiència és important, però crec que nosaltres hem d'assolir una maduresa col·lectiva que s'aconsegueix només a través dels partits i de l'aprenentatge». Costa, que només té 25 anys i ja va estar a punt de portar el Terrassa a ascendir a Segona B, encara la 20-21 amb només Amantini per sobre de la trentena, amb un nucli de jugadors molt joves en què la majoria fan el pas de categories inferiors a professionals. Per al tècnic és un repte després d'un gran any al club egarenc. «Terrassa és un gran club, fan les coses molt bé però estar aquí és un repte. És un club històric i tenim ganes de fer les coses bé», va subratllar Costa.

L'actual temporada està marcada per una incertesa que, a hores d'ara, encara no permet planejar amb claredat els següents passos. Tal com va explicar la Federació Espanyola de Futbol en un comunicat, les categories considerades no professionals, com és el cas de Tercera, queden pendents de les autoritats sanitàries de cada comunitat autònoma, així com dels òrgans competents. Per tant, el club va recalcar durant la presentació «que hem de donar el màxim, si això s'acaba aturant que no sigui per nosaltres. Hem de fer tot el possible dins i fora el terreny de joc», va apuntar Costa.

Després d'uns mesos complicats per a l'entitat centenària, l'inici de la pretemporada es va fer amb tretze baixes respecte de la campanya passada i un grapat de cares noves que intentaran fer-se un lloc en el futbol professional. «Estem contents amb la plantilla que tenim perquè els jugadors que hi ha és perquè volen ser aquí, i això és el que més valorem. Les ganes de treballar i que demostrin el seu nivell». Tot i que alguns dels jugadors encara no han debutat en categories professionals, sí que ho han fet en lligues potents de juvenil, fet que confegeix nivell i qualitat a una plantilla jove però amb potencial. La situació sanitària obliga que molts clubs hagi d'optar per aquest tipus de fitxatges per intentar no acabar asfixiats econòmicament.

Durant la presentació, que va ser breu i va tenir lloc poc abans de l'inici del primer entrenament del primer equip, la presidenta, Ruth Guer-rero va destacar «la importància de defensar una entitat com el CE Manresa, que dona nom a la capital de la Catalunya Central i amb 100 anys d'història». En la mateixa línia va parlar Costa, que va assegurar que «nosaltres [el cos tècnic] us exigirem molt des del primer moment, però l'objectiu és gaudir jugant a futbol, fer un bon equip». L'entrenador no ve sol, sinó que porta el seu equip tècnic, amb Marcel Pagès com a segon entrenador, un cos tècnic disposat a treballar intensament i intentar treure el màxim de rendiment possible d'una plantilla que és, a hores d'ara, un meló per obrir.

Un dels fitxatges de més renom és el del porter Marc Vito, que als 24 anys té una llarga trajectòria en competicions com la Segona Divisió B. Vito, que estava a les files de l'Olot, arriba al club bagenc per aportar seguretat sota pals i sobretot una gran confiança en el joc aeri, faceta que domina. També s'ha recuperat a Moha Djitte, qui va passar gran part de l'anterior temporada lesionat. L'africà ha de ser un dels futbolistes que aporti més experiència i consistència en un grup ple de futbolistes joves. L'entrenador es va mostrar il·lusionat davant el nou repte, i va assegurar que «estem contents amb la plantilla. Tenim futbolistes contrastats, amb experiència, d'altres que fa temps que coneixen el club, ja que fa molts anys que hi juguen i hem fitxat jugadors joves i amb moltes ganes de demostrar que tenen el nivell per competir a Tercera Divisió.» En una competició tan difícil i dura com és Tercera, l'experiència és un punt important, però per a Ferran Costa no és pas definitori. «Nosaltres tenim clar que el futbol es juga amb els peus i amb el cap, no amb el carnet d'identitat. Al final hem d'intentar adquirir l'experiència a través del dia a dia, no podem tenir pressa», va recalcar.

El club bagenc començarà la pretemporada el proper 29 d'agost, precisament contra l'exequip de Costa, el Terrassa, que serà un dels rivals del CE Manresa a la competició. A partir del 29 fins al 20 de setembre, el club disputarà un total de set partits amistosos abans d'iniciar, presumiblement a principi d'octubre, la competició oficial. Costa va assegurar que «intentarem jugar un futbol desacomplexat, dinàmic i agressiu». Arrenca una temporada plena de reptes al CE Manresa.