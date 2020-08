El Sala 5 Martorell malda per tornar a l'elit

Ambició per alimentar la passió pel futbol sala a Martorell. Ahir, els catorze jugadors del primer equip del Sala 5 Martorell van començar a entrenar-se. Aquesta serà la segona temporada consecutiva en què els martorellencs competiran a Segona Divisió B, la tercera categoria estatal, després de l'ascens segellat el curs esportiu 2018-19.

La temporada que comença no és una més. S'inicia un quinquenni en què la junta directiva del Sala 5 Martorell pretén aconseguir el retorn i la consolidació de l'equip a les competicions professionals d'àmbit estatal amb un projecte econòmic assenyat i sostenible. La ciutat de Martorell vol tornar a competir a l'elit, entre els millors.



Una meritòria cinquena posició

El president del Sala 5 Martorell des del desembre passat, Xavier Torres Munné, qualifica amb «un notable alt» el cinquè lloc assolit per l'equip martorellenc la temporada passada, abans que la competició s'interrompés pel confinament set jornades abans del final previst. «L'objectiu inicial era quedar a la zona mitjana de la classificació. No en va, acabàvem de recuperar la categoria després de dos exercicis d'absència», valora Xavier Torres.

Tot i la lògica prudència inicial, «l'equip va oferir un alt nivell competitiu com a local. Sens dubte, la presència d'entre 600 i 800 espectadors a tots els partits esperona els nostres jugadors i imposa respecte als oponents». «El pavelló de Martorell és el de Segona B que genera més calor ambiental a les grades, conjuntament amb el de Ripollet», assenyala Torres. El tècnic del Sala 5 Martorell ratifica l'anàlisi del president. «Els jugadors van oferir la seva millor versió a casa, on els quatre primers classificats van perdre. Quan juguem com a locals, el públic propicia que iniciem els partits amb 1 a 0 al marcador», sentencia.

El rendiment dels martorellencs va ser més irregular com a visitants «a causa de dos factors: no exhibir la mateixa fortalesa psicològica que mostrem a casa i la falta de profunditat de banqueta, agreujada per lesions de llarga durada com les que van tenir Cristian i Melero», analitza González.

Per pal·liar aquestes carències i fer el salt qualitatiu necessari per lluitar per l'ascens a Segona Divisió, Víctor González ha reforçat l'equip amb quatre jugadors experimentats provinents del FS Pallejà. «Són fitxatges que poden oferir un alt rendiment a curt termini», remarca el tècnic. Es tracta del porter Álex Delgado, els ales Josep Coca i Joan Rusines Rusi i el pivot Ramón Sánchez. A més, deu dels tretze jugadors que van finalitzar la temporada passada continuen a l'equip. Només han estat baixa el porter Héctor Pérez, que ha emigrat a Molins de Rei per jugar més minuts, el tanca Iván Mínguez i el pivot David Muñoz.

Víctor González descriu Álex Delgado com «un porter amb experiència a Segona B, capacitat per dotar d'un alt nivell competitiu els entrenaments i per rendir de forma òptima quan hagi de jugar». Considera Joan Rusines «un ala dretà en plena maduresa que excel·leix quan ha de córrer a l'espai», i defineix Ramón Sánchez com «un golejador amb una dècada d'experiència a la categoria». Per al tècnic, Josep Coca «és el complement ideal de Ramón Sánchez, amb qui pot formar un gran tàndem». «Un ala dretà molt destre amb la pilota», conclou.



Un pla estratègic per a un lustre

Xavier Torres revela que «els membres de la junta directiva del Sala 5 Martorell hem redactat un pla estratègic per al període 2020-25 que comencem a implementar». L'objectiu és «trobar els copatrocinadors necessaris per possibilitar l'ascens del Sala 5 Martorell a Segona Divisió amb un projecte a mitjà termini. Per tant, busquem empreses que es comprometin per un període d'entre dues i tres temporades». «Volem dur l'equip a l'elit, però amb un projecte viable econòmicament», emfasitza Torres. El pressupost del primer equip per a la propera temporada és de 40.000 euros.

El Sala 5 Martorell ha programat partits de pretemporada contra el CFS Molins 99, el Futsal Lleida Restaurant Lo Caragol, el CN Sabadell, el FC Cerdanyola i el CEFS Sant Joan de Vilassar.

El tècnic, Víctor González, garanteix als aficionats que el seu equip continuarà fent «una defensa pressionant a tres quarts de pista que ens faciliti pispar pilotes a l'oponent». En atac, el Sala 5 Martorell «potenciarà les accions d'u contra u per generar desajustos en les defenses rivals. A més, volem treure més rendiment de les jugades d'estratègia», explicita.