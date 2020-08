Neymar reclama la corona al colós alemany

Neymar Jr fa molt temps que estava esperant aquest moment. Des que va marxar de l'eterna ombra de Messi l'agost del 2017, la Champions League l'ha estat burlant de forma grotesca. Cada any, a l'hora de la veritat, es lesionava. Una mala sort que l'ha condemnat a una mena d'oblit. Però Neymar, tres anys després, té l'oportunitat que buscava.

París Saint Germain i Bayern de Munic es trobaran avui a Lisboa en la que promet ser una de les finals més divertides dels últims temps. Des del 2013, quan es van enfrontar Bayern i Dortmund, la Champions League no tenia una final on els dos equips fossin de naturalesa ofensiva i desacomplexada. El PSG ajunta tones insultants de talent amb Neymar, Mbappé i un rejovenit Di María, mentre que el Bayern de Flick juga amb quatre davanters i dos migcampistes de caire ofensiu. Dues màquines preparades per a la guerra.

Els parisencs no han guanyat mai la Champions League. És el somni de Nasser Al Khelaifi des que va comprar el club de la capital francesa. Les inversions monstruoses en Neymar (222 milions) i Mbappé (180) apujaven les expectatives al màxim. Tres anys després, per fi jugaran una final. Ho faran amb l'equip de gala, ja que Marco Verratti, el millor migcampista dels francesos, està recuperat de la lesió. Davant, però, el gegant bàvar. Un Bayern que no juga una final des de fa set anys, en la qual Neuer, Boateng, Alaba i Müller ja van ser-ne titulars.

Hans Dieter Flick, el tècnic del Bayern, ha recuperat el millor nivell dels veterans (Neuer, Müller, Lewandowski) i ha fet explotar talents com Gnabry i Davies. Ara mateix els muniquesos no són un equip perfecte –concedeixen moltes ocasions de gol– però sí que compleixen allò que va dir Cruyff: «Si marques més gols que el rival, guanyes». Han fet 42 gols fins a la final, 17 més que el PSG, unes xifres absurdes que confirmen el poder d'aquest equip. I és que quan el Bayern està bé, no guanya, arrasa.

A les banquetes, dos entrenadors alemanys: Thomas Tuchel (PSG) i Hans Dieter Flick (Bayern), que confirmen la tendència a l'alça del futbol germànic, el nou caldo de cultiu del futbol internacional. Ambdós aposten per sistemes ofensius, amb pressions altes i un estil de joc vertical, tot i que amb diferències i matisos importants, són dos equips que busquen verticalitzar cada passada. Avui, a Lisboa, Neymar té l'oportunitat que sempre havia buscat.