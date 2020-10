El ple a fora passa per la pista del cuer

Ha quedat dit per activa i per passiva des que ha començat aquesta lliga de la covid que la falta d'espectadors condiciona els resultats, però hi ha equips a qui afecta més que a d'altres. Per posar dos exemples, el Gipuzkoa no deu acusar gaire la fredor intrínseca a la freda plaça de toros d'Illunbe, però el Baxi sí que nota l'escalf de l'afició que falta al Nou Congost. De fet, els manresans no saben guanyar a casa i compten els desplaçaments per victòries. El d'avui és a una d'aquelles pistes petites i calentes que el virus ha deixat glaçades. El Fernando Martín de Fuenlabrada no sol ser còmode per al visitant i, tot i que avui ho ha de ser més per al Manresa, i que l'adversari és el cuer de la lliga, certs aspectes conviden els bagencs a ser prudents.

Un d'ells és que en l'últim partit el Fuenlabrada va demostrar a Tenerife que té ànima, i va vendre cara la derrota fins al final; un altre és que l'equip s'està movent al mercat, com amb l'arribada del jamaicà Shavon Thompson dijous mateix i amb les decisions que està prenent el seu tècnic, Paco García, per canviar dinàmiques de grup; i un tercer és que disposa de jugadors amb talent ofensiu, tant els nous titulars com una banqueta on reposen noms importants com el de Marc Garcia i el de Christian Eyenga.



Ningú no està descartat

Un ahir no gaire comunicatiu Pedro Martínez explicava en la compareixença prèvia que «el Fuenlabrada no ha guanyat però ha estat a punt de fer-ho en tres dels quatre partits. Va fer una bona pretemporada, tot i que després va canviar de jugadors. En aquest moment, pensar que un equip està enfonsat no s'ajusta a la realitat. Això pujarà i baixarà, el que importa és tenir la línia clara i no posar-se nerviós quan es perd, ni molt content quan es guanyi. Per a nosaltres és un partit important i caldrà intentar aprofitar l'oportunitat de guanyar, si es pot».

Martínez no estava ahir gaire content amb les preguntes sobre si el seu equip té problemes per afrontar els últims minuts, perquè «en alguns partits les coses surten millor i en altres pitjor, no hi ha una explicació absoluta» d'aquest fet i, en una versió nostrada del siempre negativo de Van Gaal, va exclamar que «les preguntes semblen centrades en tot el que hem fet malament. Sembla mentida que fent-ho tan malament n'haguem guanyat dos [partits]». També es va rebel·lar contra l'opinió que el Fuenlabrada sigui un equip de la seva lliga, ja que «tots els que juguen l'ACB ho són, i també vam guanyar a Màlaga, que no és un rival de la nostra zona, a priori, a la classificació».



Millores defensives locals

D'altra banda, el tècnic del Fuenlabrada, Paco García, va afirmar ahir que «l'equip està bé anímicament i estem anotant amb regularitat. Segurament ens fa falta no fer tantes concessions en defensa, en què permetem punts massa fàcils. Tots els jugadors tenen moltes ganes que ja arribi el dissabte».

Sobre el Baxi, el tècnic García va dir que «ha fet bons partits, la seva victòria a Màlaga té molt nivell, i sempre estarà ben entrenat sota la batuta de Pedro Martínez. Juguen al ritme que marca Dani Pérez i caldrà estar pendents del seu joc de transició, que els defineix molt. Serà molt complicat. És un rival de la nostra lliga, tot i que no m'agradi aquesta definició, i la victòria no es pot escapar del Fernando Martín».