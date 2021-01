La jove Paula Molina és la segona santvicentina del CP Vilanova

La jove jugadora de Sant Vicenç de Castellet de 17 anys Paula Molina ha passat a engruixir la plantilla del CP Vilanova, de l'OK Lliga Femenina, segons ha anunciat el club garrafí. Molina procedeix de l'Sferic de Terrassa, club que es troba ara mateix aturat a causa de les restriccions per la pandèmia i, per tant, és una bona oportunitat per a ella per estar en actiu.

La bagenca ocuparà la plaça que ha deixat vacant Berta Ribas durant les festes de Nadal i, s'afegeix d'aquesta manera a Paula Garcia, que ja actuava al Vilanova.



De fet, que puguin anar totes dues juntes a entrenar-se i a jugar al pavelló de les Antigues Casernes és un factor més que ha contribuït en el fitxatge, segons va informar el diari esportiu del Garraf «El Primer». Paula Molina va jugar fins a alevins al Castellet, des d'on va passar al Cerdanyola, on va aconseguir dos subcampionats de Catalunya i un d'Espanya Fem-16. Amb l'Sferic va ser campiona catalana, subcampiona estatal i tercera a l'Europeu.