Cal tot el ferro per eliminar un segona

Cal tot el ferro per eliminar un segona

El Barça ja és a quarts de la Copa però patint i fent sobreesforços. Si a Cornellà va fer falta una pròrroga, ahir gairebé. Koeman va haver de fer entrar al camp Pedri, Dembélé i, sobretot, Jordi Alba per capgirar un resultat perillós contra un conjunt que havia iniciat el partit amb tot de suplents. Ells tres van acompanyar Messi i De Jong, els golejadors, en un duel en què les múltiples ocasions fallades durant tot el partit, amb tres pals inclosos, van fer veure que el Barça va molt just i que costa molt guanyar qualsevol cosa.

Els blaugrana van començar concentrats i van estar a punt de marcar en una centrada de Junior a la qual no va arribar l'altre lateral, Mingueza, per poc. El Rayo, amb un equip ple de suplents i el manresà Martos de lateral esquerre, intentava robar i sortir, però primer va avisar Trincao, en una acció en què va demanar penal, i després Messi, en una falta a la qual no a arribar Araujo i va salvar el porter Dimitrievski.

El Barça seguia atacant i la millor ocasió va ser en una centrada de Junior a De Jong, que es va avançar al porter però la seva rematada va picar al travesser i els blaugrana no van aprofitar el rebot. A més, Messi va avisar tot seguit amb un xut fluix. De tota manera, el partit seguia sense estar controlat del tot, amb un Rayo viu i amb un camp en condicions precàries. El central Catena va avisar en dues accions a pilota parada de les que sol defensar malament l'equip de Koeman, que tenia dificultats per sortir fins i tot de la seva àrea.

Punteria pèssima

Però llavors va arribar la millor ocasió. Trincao va trencar Martos. Davant de Dimitrievski va xutar al ninot. El porter macedoni va respondre amb una gran parada i el rebot va anar cap a Riqui Puig, qui amb tres defenses a sota al porteria va retallar, en va tocar un i la pilota va acabar al pal. Tot seguit va ser Griezmann qui va posar a prova l'arquer balcànic. I per tancar la trilogia, Messi va perdre la verticalitat en una passada llarga, va haver d'esperar a que arribés De Jong, però el xut del neerlandès va anar desviat. A més, ni Cuadra, ni González Fuertes al VAR, no van voler revisar un probable penal de Martos a Trincao.

La segona part va començar igual, amb una falta lateral llançada per Messi per acumular el tercer travesser. A continuació, en un córner a favor, ni Trincao, ni Lenglet no van aprofitar una mala sortida de Dimitrevski en un córner. El setge ja era total i les pilotes llargues a l'esquena de la defensa del Rayo sovintejaven. El següent de fallar va ser Griezmann, a centrada de Junior.

L'entrada d'Álvaro García va revolucionar el Rayo i Fran García va avisar amb un xut a les mans de Neto abans que ell mateix marqués en un contraatac pèssimament defensat per Lenglet que va finalitzar el jugador cedit pel Reial Madrid.

El Barça va seguir fallant a continuació, en una nova centrada de Junior que no va rematar ningú. Koeman va fer entrar tot el ferro al camp i en pocs minuts Griezmann va trobar l'espai a passada de De Jong i va donar l'assistència de la mort perquè Messi anotés l'empat. El Rayo ja anava molt cansa i, tot i que el seu tècnic, Iraola, va voler refrescar l'equip, però no va poder evitar la jugada de sempre, amb Messi assistint a Alba i aquest trencant la defensa per donar el gol fet a un imperial De Jong.

Amb tot perdut, el tècnic de Rayo va fer entrar els titulars al camp i el partit es va tornar més tens. Álvaro García va avisar amb un xut que va aturar Neto i després Messi es va voler agradar amb un gol maradonià, però va disparar fora. El Rayo encara tenia opcions i va penjar pilotes, però no va inquietar Neto. Deixa la Copa amb el cap alt. El Barça serà al sorteig de demà, on el rival probablement ja sigui de més entitat.