Aperitiu de la Volta al Bages de camí als Pirineus

El Bages en general i Manresa en particular van viure ahir un aperitiu, i mai més ben dit per l'hora, del que serà el final d'etapa de la Volta a Catalunya que la ciutat acollirà demà a la tarda. Els corredors van passar ahir per la comarca en el decurs de la tercera jornada de la prova ciclista, que unia el canal olímpic de piragüisme de Castelldefels amb l'estació d'esquí de Vallter 2000, al Ripollès. El britànic Adam Yates va guanyar i es va vestir amb els colors blanc i verd de líder.

Escapats per la ciutat

Els corredors van passar per Manresa cap a quarts de dues de la tarda procedents del sud de la comarca, després d'haver passat per Martorell i Olesa, al Baix Nord, i després per Monistrol de Montserrat i Marganell. Per sota del Pont Vell anava destacat un grup d'escapats entre els quals hi havia el jove de 23 anys de Lliçà d'Amunt Kiko Galván (Kern Pharma). Van arribar a tenir més de 12 minuts sobre el pilot i Galván era el momentani líder de la prova. Els corredors van anar llavors cap a Sant Fruitós de Bages, on hi havia un esprint especial guanyat pel danès Alexander Kamp (Trek), per davant del sud-africà Reinhardt van Rensburg (Qhubeka) i del francès Thomas Champion (Cofidis). Tot seguit, la cursa es va dirigir cap a Artés, Avinyó i Sant Feliu Sasserra abans d'entrar al Lluçanès, en direcció a Prats.

Un cop la carretera va començar a anar cap amunt, els escapats van anar perdent temps. Va aguantar el neerlandès Theymen Arensman, que va resistir fins a mig port final de categoria especial. Alejandro Valverde va trencar la cursa, però a dos quilòmetres per al final va atacar un dels bessons Yates, Adam, que va obtenir l'avantatge suficient per guanyar l'etapa i convertir-se en líder. Avui, nova etapa muntanyenca entre Ripoll i Port Ainé abans que la cursa arribi a Manresa, per on passarà en dues ocasions, demà a la tarda.