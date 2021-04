El CN Minorisa masculí es retroba amb la victòria contra el Montjuïc

El CN Minorisa masculí va aconseguir aquest cap de setmana la segona victòria de la competició, aquest cop després de guanyar el CN Montjuïc per 10 a 7. Els homes d'Àngel Peiron no ho van tenir fàcil, van haver de treballar a fons per aconseguir que els punts es quedessin a casa perquè, tot i que els visitants van anar sempre a remolc en el marcador, no van abaixar els braços fins al xiulet final. Amb aquesta victòria els manresans aconsegueixen dos punts més que els allunyen de la zona de descens.

Pitjor sort va tenir l'equip absolut femení. Les manresanes van perdre contra el segon classificat, el CN Sabadell B, per 5 a 18. L'equip visitant es va mostrar com un equip amb molt de futur i amb jugadores de solvència contrastada. Les manresanes van pagar car el fet de desaprofitar ocasions de gol tant clares com quatre penes màximes que no van saber convertir en gol. El resultat del partit, però, no desmereix el treball de les jugadores del Minorisa que va tenir davant un equip superior, amb jugadores que en un futur immediat estaran en l'elit del waterpolo femení.

Després d'aquesta jornada, les manresanes es situen en setena posició amb sis punts i en la propera jornada rebran l'Horta B.