Pedro Martínez: «Hem tingut un drama a l'últim quart i cal que hi reflexionem»

Pedro Martínez, un tècnic que valora tant o més el joc que el resultat, no es mostrava content ahir de com havia acabat el partit, tot i la victòria. Es va mostrar especialment crític amb la defensa, ja que en aquest aspecte, «tret del segon quart, hem jugat bastant malament durant tot el partit. En atac, menys al final, ho hem fet bé. A tots ens agradaria ser més sòlids, però si no podem, no podem. Potser no ho podem fer millor». Però el que més greu li va saber va ser «una part frustrant: estar massa pendent del marcador. Estàs guanyant de catorze i et fixes massa en això. Penses que falten cinc minuts i guanyes de catorze i et dius que ho has de fer malament perquè et recuperin. Aquests pensaments en el llarg termini, que jo considero que són quatre minuts, són un drama i t'acaben perjudicant». Va incidir en aquesta situació en recordar que «ho parlem, que no hem de pensar en com estem i quant queda, que l'important és la següent jugada. Ho diem molt, tots fan que sí amb el cap, però especulem. Suposo que té a veure amb el gènere humà. Ens ha passat tot l'any i tant de bo en puguem aprendre perquè ens hi tornarem a trobar. Avui hem tingut un drama a l'últim quart i hem de reflexionar».

Novament en play-off

La lluita del Baxi per ser als play-off va rebre ahir una bona empenta favorable amb la derrota de l'Unicaja. En la revenja de Luis Casimiro, el Casademont Saragossa va vèncer a Màlaga per 78-101, amb 24 punts de Jacob Wiley. Serà perillós encara l'UCAM, que va vèncer a Sant Sebastià per 78-88, amb 25 punts de Taylor. El proper rival del Baxi, el Joventut, va vèncer el Lenovo Tenerife per 90-85, amb 23 punts de Dimitrijevic.