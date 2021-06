El Solsona va imposar-se en la seva visita al camp del Tàrrega (1-3) i va assolir de forma matemàtica la quarta posició de la lliga. Els solsonins van sortir amb una marxa més durant els primers minuts i van encarrilar el partit amb dues dianes consecutives. Després d’una jugada combinativa, Fernández va aprofitar una excel·lent centrada lateral per arribar al segon pal i inaugurar el marcador. Minuts més tard, i en una jugada d’estratègia, Bellido va arribar al segon pal per marcar el 0-2. A la represa, els jugadors locals van sortir amb més ritme i van collar. Morgan va aconseguir retallar diferències davant d’un Solsona que volia defensar el resultat. Ja a les acaballes i amb el Tàrrega abocat a l’atac, els visitants van aprofitar un magistral contraatac per sentenciar amb el definitiu 1-3. La setmana vinent el Solsona rebrà la visita de l’Alcarràs en la darrera jornada de la lliga.