Cita històrica per l'equip femení de l'Avinent Manresa demà diumenge a la pista de La Nucia (Alacant): l'esquadra blanc-i-vermella disputarà la fase final de la Lliga Iberdrola-Divisió d'Honor de clubs amb les altres set millors formacions de l'estat. Una fita que ja va protagonitzar el 2017 a Castelló -quan va quedar vuitè- i a la que torna després de superar amb una nota molt alta els dos primers quadrangulars classificatoris de la competició. La primera d'aquestes dues trobades, a més, va tenir lloc el 24 d'abril a l'estadi del Congost i va servir per inaugurar de manera oficial les importants reformes que s'han dut a terme a les instal·lacions, amb la nova pista com a joia de la corona.

Els vuit equips participants a La Nucia són: Playas de Castellón, València Club Atletismo, FC Barcelona, Alcampo Scorpio71 de Saragossa, Grupompleo Pamplona At., At. Sant Sebastià, Trops-Cuevas de Nerja i Avinent Manresa.

El Club Atlètic Manresa-Avinent va pujar a la categoria estatal l'any 2014 i, des d'aleshores, s'ha mantingut en l'elit de l'atletisme estatal. Enguany, el camí va començar a Manresa i va continuar a Valladolid, on es va certificar el pas a la fase pel títol que, a més, implica deixar enrere les angúnies de lluitar en la fase de permanència.

A més de les dues finals esmentades, comptant la d'aquest diumenge, l'Avinent haurà pres part els darrers anys en quatre fases finals: durant el 2020, va ser setè en el Campionat d'Espanya de clubs en pista coberta-Copa Iberdrola, a València, i a la Copa d'Espanya de clubs a l'aire lliure-Iberdrola Oro, a l'Estadi Vallehermoso de Madrid, on també va acabar setè.

La competició de demà diumenge començarà a les 17 h, i des d'un quart d'hora abans es podrà seguir en directe de forma gratuïta des de la pàgina web www.rfea.es i LaLigaSportsTV, una plataforma de retransmissions esportives espanyoles d'inscripció gratuïta.

EQUIP DE L'AVINENT MANRESA

100 metres Laia Solà.

200 metres Patrícia Serrano

400 metres Laura Bou

800 metres Bethelhem Manzano

1500 metres Mercè Guerra

3000 metres Meritxell Soler

3000 m. obstacles Marina Guerrero

5000 m. marxa Mar Juárez

100 m. tanques Emília del Hoyo

400 m. tanques Àngela López

Alçada Ona Bonet

Perxa Mònica Clemente

Llargada Júlia Quevedo

Triple Nora Taher

Pes Ainhoa Martínez

Disc Aina Solé

Martell Montserrat Montañés

Javelina Sophia B. Girona

4x100 metres Laia Solà, Elda Romeva, Meritxell Tarragó i Patrícia Serrano

4x400 metres Laura Bou, Maria Salabert, Emília del Hoyo i Meritxell Tarragó