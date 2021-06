Les proves de classificació olímpica d'atletisme en pista a l'aire lliure d'Estats Units van finalitzar aquest diumenge a la nit a Hayward Field amb un nou rècord mundial, aconseguit per Sidney McLaughlin en els 400 metres tanques femenins amb una marca de 51.90, després d'un retard d'unes cinc hores a causa de la calor extrema que va regnar durant tot el matí. Una onada de calor va colpejar a tot l'estat d'Oregon aquest cap de setmana, el que va elevar la temperatura a Hayward Field a 42 graus abans que els funcionaris optessin al voltant de les 15:15 de diumenge suspendre la competència fins a les 20:30 hores. En aquest moment encara no s'havien disputat sis finals d'esdeveniments: salt de longitud masculí, 800 metres d'l'heptatló, 400 metres tanques femenins, 800 metres femenins, 1.500 metres masculins i 200 metres masculins. Precisament seria en la final dels 400 metres tanques en les que va sorgir la figura de McLaughlin, que va superar a Dalila Muhammad a la recta final per marcar 51.90 segons i establir un nou rècord mundial.

Muhammad, qui va acabar segona amb 52.42, ostentava el rècord mundial amb 52.16 des d'octubre de 2019. Anna Cockrell va quedar tercera amb 53.70, superant Shamier Little (53.85). Però la primera final que es va córrer va ser la dels 5.000 metres masculins, que va tenir a Paul Chelimo com el guanyador després d'un tancament de carrera molt ajustat. Chelimo va guanyar amb un registre de 13: 26.82. Just darrere hi havia els companys d'equip del Bowerman Track Club de Portland, Grant Fisher (13:27.01) i Woody Kincaid (13:27.13).

No hi va haver sorpresa a la final de salt d'alçada masculina que se la va emportar JuVaughn Harrison al superar el llistó col·locat en els 2,33 metres, el mateix que va fer Darryl Sullivan, però va cometre més errors. Mentre que el tercer classificat per Tòquio 2020 va ser Shelby McEwen, que va passar 2,30 metres. El mateix Harrison després va competir a la final del salt de longitud i també va sortir campió amb un registre de 8,47 metres -la seva millor marca personal-, que va establir en el seu tercer intent. Després quedaria Marquis Dendy amb el seu salt de 8,38 metres, aconseguit en el seu segon intent, i Steffin McCarter va ocupar el tercer lloc en tenir registre de 8,26, que va aconseguir en el tercer intent.

La final masculina dels 1.500 metres se la va quedar l'estrella dels Oregon Ducks, Cole Hocker, que va atacar a la recta final per superar el campió olímpic Matthew Centrowitz prop de la línia de meta i va establir un temps de 3 minuts i 35,28 segons. Centrowitz, que va ser sorprès per la força final de Hocker, va acabar segon amb 3:35.34 i Yared Nuguse va aconseguir entrar tercer (3:36.19) que li va valer també el passi per Tòquio 2020.

En la final dels 200 metres masculins, Noah Lyles va marcar un temps líder mundial de 19.74 en una altra ajustada arribada a la meta, en la va definir el guanyador gràcies al fet que sobre la pista va ser sempre el que més relaxat es va trobar. Kenny Bednarek va entrar segon amb el seu millor temps personal de 19,78 i l'adolescent Erriyon Knighton, de 17 anys, va aconseguir el somni d'estar en els seus primers Jocs Olímpics al fer un temps de 19.84 segons.

Després del gran triomf de McLaughlin a els 400 metres tanques, la final dels 800 metres va tenyir a Athing Mu com la guanyadora al establir 1 temps d'1 minut, 56.07 segons, rècord de la competició i Millor marca personal.

Raevyn Rogers, va fer el seu millor treball a la recta final de la cursa i va tenir de recompensa el segon lloc amb un registre de 1:57.66, que li va valer establir nova marca personal.

Ajee 'Wilson s'unirà a Mu i Rogers en l'equip olímpic després que va creuar tercera la meta i un temps d'1:58.39.

Annie Kunz va guanyar la competició d'heptatló amb una gran actuació en la prova final, els 800 metres, en un dia en què la cursa es va traslladar a més tard a causa de la calor extrema.

Taliyah Brooks va abandonar la pista en una cadira de rodes a primera hora de la tarda quan la temperatura va arribar als 108 graus Fahrenheit (42 graus Celsius) a la pista. Feia 96 graus Fahrenheit (35,6 Celcius) a l'inici del setè i últim esdeveniment de l'heptatló. Kunz va acabar els 800 en 2:15.24 per acumular 6.703 punts, la seva millor marca personal, que li va merèixer la butlleta a Tòquio 2020 al superar Kendell Williams (6.683 punts), guanyadora de les proves de classificació olímpiques de Rio de Janeiro 2016. Erica Bougard va ser tercera amb un registre final de 6.667 punts.